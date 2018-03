Alcaldía de Pachuca señala que le impiden entregar obra en escuela; SEPH se deslinda

La alcaldía de Pachuca señaló que autoridades educativas le negaron el acceso a la entrega de una obra en la Secundaria General numero 4 Felipe Ángeles de la colonia Venta Prieta, mientras tanto, la dependencia estatal se deslinda de toda acusación.



La mañana de este miércoles se tenía prevista la entrega de una techumbre del patio de la secundaria.



Al respecto, la alcaldesa declaró: “Yo expongo el hecho de que veníamos institucionalmente a la entrega de la obra, estaba todo platicado con la institución, anoche nos dicen que no podemos pasar a hacer el evento hasta que dé autorización la SEPH. Yo pido que me expliquen por qué no nos abren las puertas para hacer la entrega de la obra”.



Asistieron miembros del cabildo, síndicos procuradores y los diputados Jorge Miguel García y Marco Antonio Martínez, quien dijo, investigará a fondo para saber quién fue el que dio la orden de impedir el acceso a las autoridades.





RESPONDE EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

El secretario de educación estatal Atilano Rodríguez Pérez dijo respetar la opinión de las autoridades municipales y aseguró que la SEPH no tuvo injerencia alguna en el tema. Agregó que en coordinación con la directiva de la escuela se pudo realizar el evento sin problema alguno.



“Si hay coordinación con el director independientemente de la fuente de financiamiento, las actividades se realizan. No hay ninguna disposición de la SEPH, tenemos más de 5 mil escuelas en el estado y todos los directores saben los protocolos para hacer eventos, ellos son los que se coordinan con las diferentes instancia de gobierno”.