Que no dejen morir al pulque, piden productores a autoridades

La Organización de Tlachiqueros y Tlachiqueras (OTTLA) de Atotonilco de Tula, acusó que no hay apoyo por parte de autoridades estatales y municipales para preservar el pulque como un producto emblemático de la entidad.Durante la conferencia “Maguey y Pulque”, la OTTLA puntualizó que aunque no existe interés por parte de las instituciones gubernamentales, la organización comunitaria y colectiva del municipio permite desarrollar proyectos.“Nos hace independientes, nos hace decidir por nuestra cuenta, si tuviéramos un súper patrocinador estaríamos muy comprometidos, si tuviéramos un padrino, político, diputado, tendríamos que hacerle reverencia y todo eso”.A través de esta bebida, la organización de tlachiqueros busca "que al tomar un sorbo de pulque identifiquen que es cultura, historia y conexión con nuestros ancestros".La OTTLA se integró en 2014 en la comunidad de Ocampo de Atotonilco de Tula, ya que las personas que habitan en el municipio se dedican a la industria, por lo que la venta y consumo de pulque ha disminuido.La Organización de Tlachiqueros busca lograr un fondo de desarrollo social y obra que beneficie a la comunidad, de ahí inició la festividad del pulque, al que acuden cada año más de 20 mil personas."Fue una inquietud donde interviene la idea de ser originales (...) de tener una identidad".La venta de artesanías, pulque, curados, talleres, exposiciones y rituales prehispánicos son las principales actividades artísticas del festejo que se realiza anualmente en noviembre.Hizo un llamado para no estigmatizar que “el pulque es para las personas de clase baja".