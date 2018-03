Villa de Tezontepec sin recursos para reubicación de comerciantes, dice alcalde

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luis Castañeda Muñoz, presidente municipal de Villa de Tezontepec, señaló que actualmente el municipio no cuenta con un predio para trasladar a 250 comerciantes ambulantes por falta de recursos.El edil señaló que “el municipio no tiene dinero (…) los predios están arriba de 20 millones de pesos, entonces Villa de Tezontepec no tiene para adquirirlos y lamentablemente no cuenta con predios propios”.Por tal motivo, Castañeda Muñoz contempla la renta de un predio que se convertirá en pabellón gastronómico y artesanal, al que serán reubicados 240 ambulantes y 150 comerciantes de la zona centro.Sin embargo, será hasta finalizar las actividades de Semana Santa cuando se realicen las negociaciones entre el comercio y las autoridades municipales.Hasta el momento, el presidente municipal desconoce el monto de la renta del predio; sin embargo, puntualizó que no se permite que personal externo comercialice en la plaza del municipio.“Hay mucha gente que se pone, a ellos sí los hemos quitado con la fuerza pública, no hay ningún permiso nuevo para comercio ambulante, solo los que tenemos”.Luis Castañeda argumentó que entre las principales problemáticas de los comerciantes al iniciar su administración eran la falta de placas de funcionamiento y pago de impuestos.