Mueren 2 en choque y quedan 3 lesionados

El choque de un vehículo contra un muro y luego ser impactado por una camioneta sobre la carretera federal 1110 en Pénjamo dejó como saldo a dos personas fallecidas, entre ellas una menor de edad.El 911 recibió una llamada cerca de las 5:00 de la madrugada en la cual se informaba que una persona se encontraba lesionada por disparo de arma de fuego en la gasolinera Buenavista de Cortés.Al lugar se trasladaron elementos del Mando Único de Pénjamo, los cuales al llegar a la altura del puente qué conduce a la comunidad vieron dos vehículos chocados.El conductor de la camioneta Nissan Frontier azul con placas de Michoacán informó que tenía un par de minutos de haberse registrado el accidente por lo que aún no llamaba a emergencias.Indicó que en el automóvil compacto Chevrolet tipo Sonic negro con placas de circulación del Estado de Querétaro se encontraban varias personas.Se supo que paramédicos de la Cruz Roja del municipio de La Piedad se encargaron de la persona lesionada por disparo de arma de fuego.Cruz Roja de Pénjamo y el sistema de urgencias del Estado de Guanajuato fueron los encargados de llevar a cabo las maniobras para brindar los primeros auxilios a los lesionados en el choque.Las personas lesionadas se identificaron como María de 40 años, Sandra de 30 años y Paulina de 19 años.Los fallecidos no fueron identificados.Por la manera en que se encontraron los vehículos se sabe qué el conductor del automóvil perdió el control por lo que se impactó contra el muro que sostiene el puente de vialidad.El conductor de la camioneta señaló que intentó frenar pero ya no alcanzó a detenerse y se impactó contra el vehículo.Del primer impacto hecho por el automóvil el motor del mismo se desprendió quedando a un costado de la cinta asfáltica y terminando el conductor sin vida entre los fierros retorcidos.Una menor de aproximadamente 10 años fue auxiliada pero luego de varios intentos para que retomara el conocimiento, paramédicos la dieron por muerta.