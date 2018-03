“Resulta muy importante, primero para darle ritmo a algunos jugadores que no lo han tenido, segundo para recuperar a los que han tenido lesiones”



“El mensaje es claro, ir como lo hizo hasta ahora, no es sencillo ser nacional y delantero en el fútbol mexicano. Que no decaiga y que siga luchando, debe tratar de permanecer en una posición difícil”.

OTO:Elde los Esmeraldas de León,, habló acerca de los propósitos que tiene el partido amistoso de este próximo sábado ante el San José Earthquakes en el que buscará darle el mayor número de minutos posibles a aquellos que no han podido tener regularidad en el presente semestre.Cabe mencionar que jugadores como Giles Barnes, quien llegó como refuerzo para el Clausura 2018, sólo ha participado en dos encuentros de Copa MX y uno más en la categoría Sub-20. En el torneo de liga no ha disputado ni un sólo juego.SobreClaudio González, atacante verdiblanco que marcó un doblete en el duelo frente a Lobos BUAP, refirió que deberá seguir peleando por un puesto.Por último declaró que en el tema de las lesiones, el cafetalero Alexander Mejía no podrá estar disponible para el juego contra Tigres correspondiente a la Jornada 13, además de Álvaro Ramos que presenta problemas con el gemelo por lo que estará fuera por 15 o 20 días.