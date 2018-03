CONTRA EL PAN 

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Apenas formalizó su registro como candidato a la Gubernatura por la coalición “Juntos haremos historia”, Ricardo Sheffield lanzó el primer dardo en contra del PAN y de paso contra el gobernador Miguel Márquez.Aunque no ofreció pruebas de nada, el ex panista dijo que su verdadero contrincante en la contienda electoral sera el Gobernador pues denunció que burócratas fueron presionados para ir al registro del candidato Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.Sería bueno que el candidato de Morena reforzara sus afirmaciones con pruebas para evitar que solo se queden en declaraciones al calor de la contienda.Y mientras el ex panista Ricardo Sheffield Padilla formalizaba su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) como candidato a la Gubernatura por Morena, PT y PES quien fue su suplente en su candidatura que lo llevó a la diputación federal en 2015, Allan Miguel León Aguirre, hacía lo propio para suplirlo en la Cámara de Diputados.León Aguirre rindió protesta ayer como legislador suplente por el tercer distrito federal de Guanajuato; ocupará la curul H244 y le tocará cobrar algunos meses el sueldo al que renunció Sheffield.La diputada federal panista, Alejandra Gutiérrez Campos, formó parte de la Comisión que le tomó protesta al nuevo diputado guanajuatense, y otros panistas se sumaron a las felicitaciones al nuevo legislador como Olimpia Zapata Padilla y Verónica Agundis Estrada.Allan junto con el regidor leonés José Luis Manrique Hernández formaban parte del círculo cercano de Ricardo Sheffield, a quien apoyaron en su intención de buscar la candidatura a la Alcaldía de León pero ya no lo siguieron cuando rompió con el PAN y decidió irse a Morena.Fiel a su costumbre el alcalde Héctor López Santillana llegó muy puntual al primer evento que tenía programado en su agenda pública de ayer: la colocación de la primera piedra del Centro de Estudios Tecnológicos de Aguas Continentales (CETAC), pero se encontró con una desagradable sorpresa...Hasta parece que los astros les jugaron en contra a los funcionarios de la Dirección de Agenda y Eventos del Municipio que encabeza Patricia Mackissack, pues no sólo los alumnos invitados no habían llegado sino que además ni el tapanco ni el sonido estaban listos. El Edil tuvo que esperar entre decenas de sillas solas.Cuando el Alcalde llegó y se dio cuenta de que no estaba todo listo puso cara seria pero no dijo algo, al menos no en público. Los funcionarios de Agenda y Eventos daban vueltas de un lado a otro para poder iniciar lo más pronto posible, pero no pudieron evitar que el evento arrancara media hora tarde.Muy a menudo ocurre en eventos oficiales que los funcionarios llegan tarde y casi siempre los invitados deben esperar a que arriben las autoridades, pero esta vez fue al revés. Cuando López llegó al único que se topó fue al delegado de la SEG en León, Fernando Trujillo Jiménez, quien fue el primero en arribar.Pero al parecer la demora no fue sólo responsabilidad del Municipio sino también de la Secretaría de Educación estatal que encabeza Eusebio Vega Pérez, quien estaba a cargo del montaje del escenario.Además del retraso en el montaje del evento, el autobús en el que fueron transportados los estudiantes y otros invitados al arranque de la construcción del nuevo CETAC en la colonia 10 de Mayo se descompuso, por lo que llegaron más tarde de lo programado y al Presidente Municipal no le quedó otro remedio que esperarlos.Mientras el proceso de desafuero que se le inició el año pasado en la Cámara de Diputados parece estar en la “congeladora” ayer la diputada federal priísta, Bárbara Botello Santibáñez, fue nombrada coordinadora nacional de Vinculación Estratégica Municipal de la campaña del candidato tricolor a la Presidencia Municipal de la República, José Antonio Meade Kuribreña.La guanajuatense será encargada de coordinar los trabajos del candidato presidencial con liderazgos priístas de los diferentes municipios del país.Ayer volvió a quedar en claro que la Glosa del Informe que se realiza en el Congreso del Estado no es más que un ejercicio improductivo al que hasta a los propios diputados les da flojera ir.Los 36 legisladores locales están invitados a la glosa que ayer arrancó con los temas social y económico, pero al final había más canapés y botellas de agua en las mesas que diputados dispuestos a revisar el sexto informe del gobernador Miguel Márquez Márquez.Los únicos que se quedaron hasta el final fueron Rigoberto Paredes Villagómez, Éctor Jaime Ramírez Barba, Beatriz Manrique Guevara, Jesús Oviedo Herrera, Alejandro Flores Razo, Angélica Casillas Martínez y Luz Elena Govea López.Veremos si hoy hay más interés de otros diputados para analizar los ejes de Educación y Gobierno.