El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se habló mucho de los roles de género y cómo afectan las relaciones familiares y el trabajo laboral. El rol de género es el comportamiento que se espera de los hombres y de las mujeres en la sociedad.se preguntó a los hombres qué esperaban de la mujer y la respuesta fue: “que me cocine, lave, planche y cuide a los niños”. El hombre es visto como proveedor y la mujer como responsable del cuidado de la casa y los hijos. Estos roles se han ido transmitiendo a través de generaciones y han tenido consecuencias que han afectado el desarrollo de las mujeres.A lo largo de la historia vemos que el haber encasillado a las mujeres al rol doméstico las limitó en elAdemás de los roles asignadosEn contraste las mujeres están limitadas a la vida doméstica, son dependientes, sentimentales, delicadas, tiernas, bellas. Entonces, si ese es el concepto que se tiene de hombres y de mujeres ¿quién de los dos tiene más probabilidades de ser contratado para un puesto de gran responsabilidad?Estas asignaciones culturales se van absorbiendo desde la infancia.Los roles de género son los que han impedido que las mujeres garanticen sus derechos. Este pensamiento es limitativo para las mujeres ya que: no se les motiva para el estudio ni para que tengan un proyecto profesional de vida.Aún cuando las mujeres se aventuren a poner un negocio o a hacer una carrera política,Para poder alcanzar éxito y desarrollar el máximo potencial hay que reconocer y redistribuir el trabajo del cuidado y el doméstico.Así también se requieren modelos femeninos aAsí lo indica el vocablo anglosajón ‘His story’ que significa la ‘Historia de él’, no de ella. Pero ahora son más notorias las aportaciones femeninas. Por ejemplo,por sus productos regeneradores de órganos y de la pequeña Xóchitl Cruz, de 9 años, que inventó un calentador solar para que gente de bajos recursos pueda bañarse con agua caliente.Los roles de género han ido cambiando y se han ido complementando.Si una mujer trabaja fuera de casa o desea permanecer a cargo del cuidado doméstico será su decisión.