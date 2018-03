Gana leonés concurso de fotografía en Miami

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El arquitecto leonés Daniel Castillo obtuvo el primer premio en el concurso de fotografía del Art Basel, en la ciudad de Miami Beach, en La Florida, Estados Unidos.La fotografía fue titulada como “Waiting for the art basel” y la tomó el artista en el ICA Miami (Institute of Contemporary Art) que se encuentra ubicado en el Design District.Fue en la edición 2017 del concurso Visiones, dentro del Art Basel, una de las ferias más importantes a nivel mundial y que contemplan sedes en Basilea, Suiza; Miami Beach, en Florida USA y Hong Kong, China, que Daniel participó y ganó.El Diario Las Américas dio a conocer, hace unos días, el triunfo del mexicano y la obra se presentará en una exposición en el Bakehouse Art Complex, en fecha cercana.