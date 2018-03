Así puedes evitar el golpe de calor

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Quizá has escuchado del golpe de calor, peroDurante Primavera y Verano la temperatura aumenta y se recomienda no exponerse al Sol de 11 de la mañana a 5 de la tarde.Porque es cuando hace más calor y puedes insolarte. Además se recomienda usar ropa de color claro.Si sueles ejercitarte, hazlo muy temprano o cuando el Sol ya bajó.Son los niños menores de 6 años y los adultos mayores quienes sufren golpe de calor. Evita que salgan por mucho tiempo en los horarios que se recomienda no hacerlo.Cuando la temperatura del cuerpo sube a más de 40° C y el organismo no puede mantenerla en los 37° C, la temperatura considerada como normal, el cuerpo sufre un golpe de calor.-Mareo-Sudoración excesiva al principio, después, falta de sudor-Enrojecimiento y sequedad de la piel-Fiebre con temperatura desde 39 a 41°C-Aceleración del ritmo cardíaco-Dolor de cabeza-Ataques con convulsiones-Confusión o pérdida del conocimiento-Vómitos frecuentes-Falta de aire o problemas para respirar