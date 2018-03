Él es colaborador de la UG y participó con Stephen Hawking

“Lo que hicimos fue desarrollar el trabajo con las investigaciones que cada uno ya tenía, estuvimos haciendo cálculo en cuanto a matemáticas, física… y se obtenían resultados, se analizaban y discutíamos, fue el trabajo previo para enviarse a publicación, los trabajos no se aceptan de rápido, los réferis piden hacer algunas correcciones, pero en particular este se aceptó de inmediato”.



“Cuando uno estaba con él se leía lo que opinaba sobre el tema que se estaba discutiendo. Era muy económico y concreto en sus respuestas, sobre todo porque era un científico muy preciso y también por su condición humana. Después de las tres horas en Cambridge nos íbamos a su oficina en su casa donde tenía otra computadora más grade, rápida y fluía más la comunicación, además agregaba algunas fórmulas con las que nos comunicamos los físicos”.



“Diez años después estuve un año sabático en el DAMTP (Departamento de Matemática Aplicada y Física Teórica) interaccionando con varias gentes, es un lugar con una gran actividad, tiene varios grupos de investigación en distintas áreas donde se han formado algunas gentes, en esta época Hawking y yo no publicamos, cada uno tenía sus proyectos solo nos reunimos socialmente y compartíamos ideas”.



“Stephen fue uno de los mejores físicos que tuvimos en los últimos 40-50 años, mediáticamente era el más conocido de todos, creo que hay otros que también son extraordinariamente destacados, sin lugar a duda él estaba entre los mejores”.



en trabajos de investigación ensupersimetría, un campo relacionado con el afán de entender el origen del universo. Fue en 1992 cuandovisitó México e invitó al físico Obregón Díaz, investigador de la, al Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, en laObregón Díaz recibió posteriormente la propuesta directa del científico.Durante diez días se reunió por las tardes tres horas con Hawking y D’Eath, posteriormente iban a la oficina del sabio británico, fallecido el 14 de marzo.se hizo en una revista el 19 de abril de 1992 y se titulaba “Supersymmetric Bianchi models and the square root of the Wheeler-De Witt equation” (“Los modelos supersimétricos de Bianchi y la raíz cuadrada de la ecuación de Wheeler-De Witt).Octavio José Obregón Díazy no sólo encontró muy modernizadas las tradicionales instalaciones, sino que en esta ocasión no colaboró con Hawking, cada unocordial con Stephen Hawking de manera más esporádica por medios digitales.