Los números a través del tiempo

Nuestra cuenta hacia el infinito empezó hace varios milenios. De hecho, todo apunta a que el primer pensamiento racional del ser humano consciente estuvo relacionado con contar. Los humanos necesitaban llevar la cuenta del paso del tiempo.una gruta situada en los montes Lebombo que separan Sudáfrica de Suazilandia. Se trata de un fragmento de peroné de babuino en el que pueden verse 29 muescas claramente definidas. El hueso data aproximadamente delOtro ejemplo más sofisticado de cuentas con huesos apareció entre el Congo y Uganda y se conserva ahora en el Real Instituto de Ciencias Naturales de Bélgica. Se lo conoce como ely los expertos lo fechan en torno al año 20.000 a. C. En él hay cuatro columnas de muescas, y es evidente que con ellas se contaba algo. En una columna se cuentan 11 muescas, y en las otras 13, 17 y 19.Lo que está claro es que aquellos cavernícolas se valían de las muescas para contar algo.Las pinturas rupestres de Lascaux (15.000 a. C.) dejan también constancia de aquellas primeras cuentas. En las paredes, junto a las extraordinarias representaciones de animales en movimiento,. Si cada punto refleja un cuarto de la luna, trece puntos comprenden la cuarta parte de un año. Una estación. La imagen probablemente sea un manual de formación para cazadores en ciernes, e indica en qué momento del año los ciervos están en celo y son presa fácil.El problema está en que contar con puntos o muescas no es un sistema demasiado útil. Para empezar, resulta difícil percibir a simple vista cuántas muescas tiene el hueso, o cuántos puntos hay en la pared.A fin de poder avanzar, diversas culturas de todo el mundoLos antiguos egipcios idearon toda una serie de símbolos bastante curiosos para indicar que habían llegado hasta 10, o hasta 100, o hasta potencias de 10.A medida que se alcanzaran cifras más y más altas harían falta nuevos símbolos. En vez de eso, otras culturas descubrieron el poder del sistema de notación posicional, mediante el cual es posible intentar contar hasta infinito con un número finito de símbolos.Una de esas culturas se encuentra en América del Sur. Hace ahora unos dos mil años, los mayas empezaron a utilizar el sistema de puntos ya empleado por los moradores de las cuevas, perocruzar los cuatro puntos con una línea para indicar el 5.Cuando llegaban a 20, en vez de añadir más puntos y más líneas recurrían a la notación posicional de los símbolos y añadíanPor ejemplo:Este diagrama equivale a un bloque de 20 más cinco unidades.Ese era su 25. Y así, solo con puntos y líneas, podían contar hasta infinito. Solo tenían que añadir más y más posiciones para indicar potencias de 20 (del mismo modo que nosotros llevamos la cuenta de las potencias de 10). El sistema de puntos y rayas de los mayas era muy sofisticado, a tal punto que permitía a los astrónomos mantener un registro de extensísimos perIodos de tiempo.Este sistema de notación posicional ya lo empleó una de las primeras culturas en practicar las matemáticas. Los antiguos babilonios contaban en múltiplos de 60. Tenían símbolos que llegaban hasta 59, ySi optamos por el sistema decimal no fue porque el 10 tuviera una importancia matemática especial, sino simplemente porque contábamos con las manos. Los Simpson, que tienen ocho dedos, seguramente cuentan en secuencias de 8. Quizá los mayas contaban en grupos de 20 porque usaban las manos y los pies.Entonces, ¿por qué contaban los babilonios en grupos de 60? Una razón a tener en cuenta está en las propiedades matemáticas especiales de esa cifra. Es un número altamente divisible.Usando el pulgar podemos contar del 1 al 12. Con los dedos de la mano izquierda llevamos la cuenta de cuántos doces llevamos contados. Podemos contar hasta cinco grupos de 12..., es decir, hasta 60.Aunque hoy contamos de diez en diez, aún quedan reductos deY ahora que tenemos símbolos diferenciados para