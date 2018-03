Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para combatir la violencia sexual y de género, el gobierno de Francia presentó una propuesta quepor casos de acoso de género en las calles o en el transporte público.La viceministra de igualdad de género Marlene Schiappa dijo en una conferencia de prensa que está convencida de que la iniciativaLos testigos de tales abusos sabrán que, recalcó."Muchos policías nos dicen que ellos creen que la medida se puede comenzar a aplicar tan pronto como haya capacitación", dijo.La propuesta, que ocurre, también incluye una cláusula que establece que un menor de 15 años no está capacitado para dar su consentimiento a tener relaciones sexuales con un adulto.La medida extiende el límite de tiempo para presentar quejas o demandas por delitos sexuales, para permitir que se presenten, en vez del límite actual de 20 años.La iniciativa tiene la intención de que las víctimasque solo recuerdan de adultos.Schiappa recalcó que "no siempre es fácil comenzar el proceso de justicia para casos de violación ocurridos en la niñez, especialmente violaciones incestuosas. Una vez que son adultos, las víctimas necesitan ser suficientemente preparados psicológicamente y a veces también necesitan apoyo financiero para enfrentar un proceso legal y un juicio".La propuesta fue en parte inspirada en la labor de la presentadora de la televisión francesa. Flament no pudo demandarlo porque el límite de tiempo para presentar demandas había expirado en su caso.Schiappa dijo que, especialmente cuando se comete en grupo. El Parlamento discutirá la iniciativa en el verano.