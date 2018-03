Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

alegando que recibió ataques de la oposición que le impidieron gobernar, un día antes de una votación en la que los legisladores debían decidir si lo destituían tras acusarlo de corrupción.En un mensaje grabado en una sala del palacio gubernamental junto a su gabinete que fue difundido por la televisora oficial, Kuczynski dijo queque hizo “enorme daño al país y no permite avanzar".De acuerdo con la ley, quien gobernó menos de dos años.Si el Congreso acepta la dimisión, que se desempeña como embajador de Perú en Canadá.Antes de la transmisión del mensaje Kuczynski, un exbanquero de Wall Street de 79 años, fue visto saliendo por la puerta trasera del palacio de gobierno hablando por teléfono celular y rodeado de un pequeño grupo de asistentes que lo aplaudieron y abrazaron antes de subirse a una camioneta con vidrios polarizados., dijo Héctor Becerril, vocero del mayoritario partido opositor Fuerza Popular tras escuchar el discurso de despedida del presidente.En la embajada peruana ubicada en Ottawa una asesora que habló de forma anónima por no estar autorizada para hacer declaraciones a la prensa dijo a la AP que Vizcarra aún permanecía en ese país tras asistir a una cita oficial en Quebec.La presión para que Kuczynski renuncie había crecido luego de quepara evitar su destitución.Incluso legisladores del oficialismo como Salvador Heresi habían pedido su dimisión., dijo Heresi en su cuenta de Twitter.En uno de los videos se observa al funcionario de gobierno Freddy Aragón explicándole al legislador de Fuerza Popular, Moisés Mamani, que. "Es increíble cuánta plata se gana sin mover un dedo, el tema es que tú te hagas amigo del Ejecutivo... de una obra de 100 millones que te caiga el 5% no más... tienes cinco palitos sin mover un dedo", dice Aragón en la grabación difundida en el Congreso.ri y aliado del gobierno tras el indulto que Kuczynski le otorgó a su padre, comentándole a Mamani que a quienes votaron "a favor de la vacancia les han cerrado las puertas", en referencia al fallido intento de destitución presidencial de diciembre. Otro video muestra al abogado de Kuczynski dictándole a Mamani el celular del ministro de Transportes.La renuncia se produjo un día antes de que el Congreso unicameral sometiera a votación una solicitud para destituir a Kuczynski por "incapacidad moral permanente"mientras era un funcionario clave del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).La semana pasada la situación del mandatario se agravó cuando un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que reporta operaciones sospechosas, indicó que. Kuczynski inició su gestión en 2016 tras vencer en segunda vuelta a Keiko Fujimori.