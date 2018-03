Trump, el comercio y los zombis

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Han pasado casi cuatro décadas desde que Daniel Patrick Moynihan hizo aquella famosa declaración: “De repente, el Partido Republicano se ha vuelto un partido de ideas”. Esta frase sigue siendo cierta, con una modificación: estos días, los republicanos son un partido de ideas zombi; ideas que deberían haber muerto hace mucho, pero que todavía siguen arrastrando los pies, comiéndose el cerebro de los políticos.El más importante de estos zombis es la insistencia del “lado de la oferta” de que recortar impuestos a los ricos produce milagros económicos de manera confiable y, a la inversa, aumentarles impuestos es una receta para el desastre. La fe en esta doctrina sobrevivió el auge posterior al alza de impuestos de Bill Clinton, la recuperación mediocre y la catástrofe final después del recorte fiscal de George W. Bush, la debacle en Kansas y más.Además, que Donald Trump eligiera a Larry Kudlow como director del Consejo Económico Nacional confirma que el zombi del recorte de impuestos está bastante muerto en vida. Kudlow es un ferviente creyente de las virtudes de los recortes fiscales, a pesar del historial de predicciones basadas en aquella creencia que, como alguna vez escribió Jonathan Chait en la revista New York: “ha elevado los errores extravagantes para convertirlos en una suerte de arte escénico”.No obstante, la política económica es mucho más que solo impuestos; Trump mismo, aunque está dispuesto a firmar cualquier recorte fiscal que le envíe el Congreso, parece mucho más interesado en la política internacional, sobre todo los supuestos males de los déficits comerciales. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes.Ahora que ya se fueron “globalistas” como Gary Cohn, todos los asesores de Trump en materia de economía internacional son esclavos de las ideas zombis, como quienes lo asesoran en todo lo demás. Sin embargo, hay más de un tipo de zombi; de hecho, hay dos facciones vigentes, e igualmente erróneas, pero que se equivocan de dos formas distintas y casi opuestas.Podríamos decir que, tratándose de comercio internacional, Trumplandia se dirige hacia una especie de guerra civil zombi.Por un lado, tenemos a los neomercantilistas —gente como Peter Navarro, el zar del comercio de Trump—, para quienes el mundo del comercio es una historia de ganadores y perdedores: los países con los superávits comerciales ganan y los que tienen déficits comerciales pierden.Tanto la lógica como la historia nos dicen que esta perspectiva no tiene sentido: los superávits suelen ser un signo de debilidad y los déficits comerciales a veces son un indicador de fortaleza (en cuestión de aritmética, un país que atrae más inversión extranjera de la que hace en otros países debe tener un déficit comercial). Además, los neomercantilistas tienen el hábito de cometer errores crasos, como malinterpretar cómo funcionan los impuestos al valor agregado.A pesar de ello, Trump los escucha, porque las piedras en sus cabezas embonan en los orificios de la suya: le dicen lo que quiere oír, porque el único propósito de sus errores es estar al servicio de los instintos viscerales del presidente y, tratándose de políticas, este no necesita educación alguna.Sin embargo, no son la única facción que dice insensateces peligrosas sobre economía internacional. El gobierno de Trump también ha dado cabida a los que podríamos llamar neoseguidores del patrón oro: gente que piensa que la fortaleza de una nación se puede medir por la fortaleza de su moneda, que se niega a ver cualquier desventaja en un dólar fuerte y nunca ve motivos para necesitar un dólar más débil.Al igual que el neomercantilismo, o en este caso la economía centrada en la oferta, esta perspectiva se ha desmentido muchas veces (¡Escribí sobre ello en 1987!); sin embargo, sigue caminando con pasos tambaleantes porque resulta atractiva para los prejuicios de los ricos y los poderosos.Hasta ahora, el neoseguidor del patrón oro más visible en el gobierno de Trump ha sido David Malpass, el subsecretario del Tesoro para asuntos internacionales, que normalmente es un puesto de gran influencia política, aunque con Trump, ¿cómo saberlo? Malpass es el execonomista en jefe de Bear Stearns, y un hombre con un historial parecido al de Kudlow de estar mal en todo. Sin embargo, en específico, en 2011 Malpass publicó un artículo en una columna de opinión en el cual declaró que lo que Estados Unidos necesitaba para arreglar sus males económicos era un dólar más fuerte (y tasas de interés más altas).Fue una afirmación extraña. Después de todo, en aquel momento la tasa de desempleo todavía era de nueve por ciento, y un dólar más fuerte habría empeorado todavía más las cosas. ¿Por qué? Porque habría hecho menos competitivos a los productos estadounidenses, aumentando con ello el déficit comercial; así mismo, un contexto de desempleo constantemente elevado es una situación en la que los déficits comerciales realmente son una cuestión negativa sin lugar a dudas, ya que reducen la demanda de productos y servicios nacionales.Sin embargo, sucede que Kudlow parece compartir la cosmovisión de Malpass. De hecho, su primer anuncio de interés después de que Trump anunció su elección fue un llamado a favor de un dólar más elevado, algo que empeoraría el mismo déficit comercial que para Trump es un indicador de debilidad estadounidense.¿Por qué Trump contrató a gente con ideas tan contrastantes sobre política económica internacional? La respuesta, presumiblemente, es que no entiende lo suficiente los problemas para darse cuenta de que existe un conflicto. Así mismo, los dos bandos de esta disputa tienen en común una propensión general a la ignorancia invencible, lo cual los hace afines a Trump.De todos modos, la economía internacional de Trump ahora se encamina a una batalla de zombis, una lucha entre dos conjuntos de malas ideas que se niegan a morir. Pásenme las palomitas.