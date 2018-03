70 policías quitaron reja

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, entre ellos el, retiraron una reja en la segundadonde se registró una confrontación con los vecinos al tratar de impedirlo.Cerca de las 9:00 a.m de ayer, los elementos de seguridad llegaron a lapara retirar una reja que habían puesto los vecinos para protegerse.Iban a bordo de motocicletas y patrullas, además de llevar escudos y equipo antimotín.Elementos se colocaron en fila frente a la reja, mientras otros la retiraban.Al darse cuenta de lo que ocurría, unas 1“No hacen su trabajo, pusimos rejas y vigilante para evitar los robos. Que se preocupen de la delincuencia. Siguen robando y los policías no vienen”, dijo un ama de casa.Vecinos comentaron que los policías los empujaron para retirarlos.Alrededor de 70 elementos de policía participaron en el operativo.En la vía pública los colonos se reunieron y comentaron a los medios de comunicación que son más de 20 familias las afectadas e incluso cuentan con permisos, reglamentos, normas y cursos en materia de Protección Civil para mantener controlado el acceso.Buscaran una solución para recuperar la reja. Dijeron que podrían hasta manifestarse en la Presidencia Municipal.El regidor panista, Israel Herrera Henández, opinó que el operativo fue “una exageración”.“En cuanto al uso de fuerza, no tenemos ningún reporte en la comisión, sin embargo, 70 policías es una exageración en el hecho de ir a quitar una reja”, opinó.El retiro de dos rejas en la colonia Arboledas por parte de la Policía de Celaya se llevó a cabo porque fue una orden de un juez, aseguró el presidente municipal celayense Ramón Lemus Muñoz Ledo.