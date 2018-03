Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Isabel II cumple 92 años el próximo 21 de abril y lejos de comportarse con la seriedad que habitualmente se asocia a personas de su edad y rango, la monarca británica parece apuntarse a los aires de cambio que los miembros más jóvenes de la familia están imponiendo en la institución. Su longevidad bien se merece un concierto y su nueva modernidad la inclina a que sea público y con algo de marcha. Así que el mismo día de su cumpleaños podrá soplar las velas con ritmo pop en un evento musical que se celebrará en el Royal Albert Hall de Londres y en el que ya está prevista la actuación de estrellas de la canción comoSegún se ha hecho público en un comunicado emitido por el Palacio de buckingham, a la cita acudirán “muchos miembros de la familia real”, aunque no se especifican nombres. Las entradas están a la venta para el público y a esta celebración se sumará también un especial realizado por BBC One sobre el papel de Isabel II en la Commonwealth durante los últimos sesenta años. Un programa para el que el presentador de informativos, George Alagiah, ha viajado por todo el mundo visitando muchos de los países que pertenecen a esta mancomunidad de naciones. El comunicador ha detallado queDespués de un ajetreado mes de celebraciones en abril, en el que también está prevista la llegada del nuevo biznieto de la reina, el tercer hijo del príncipe Guillermo y Kate Middleton, llegará el 19 de mayo la boda de su nieto, el príncipe Enrique con la ex actriz Meghan Markle. Con la mejora de la climatología la veterana reina volverá a recordar su cumpleaños en junio con la tradicional Trooping the Color, una ceremonia realizada por los regimientos del Ejército británico y de otros países de la Commonwealth, que se celebra cada año un sábado del mes de junio. Durante el acto,En los últimos tiempos resultan ya habituales los gestos de Isabel II que evidencian una modernización de la institución que representa. Los más evidentes han venido unidos al compromiso de su nieto, el príncipe Enrique -quien, hasta el nacimiento de su nuevo sobrino, ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión de la corona– con la ex actriz Meghan Markle, divorciada y de ascendencia afroamericana. Precisamente con ella la reina ha tenido detalles insólitos hasta ahora. Por ejemplo,Meghan Markle acompañó a su prometido al tradicional almuerzo que la familia Windsor celebra en el palacio de Buckingham como comienzo de la Navidad y, días más tarde, volvió a estar entre ellos en el tradicional servicio religioso de Navidad, celebrado en la iglesia de Santa Magdalena, en la propiedad de la reina en Sandringham.La reina Isabel II también sorprendió a propios y extraños sentándose por primera vez en sus 91 años de vida en la primera fila de los desfiles de la última Semana de la Moda de Londres, celebrada el pasado mes de febrero. Allí se la pudo fotografiar sonriente y relajada junto a la directora de la edición estadounidense de la revista Vogue, Anne Wintour. Incluso realizó una visita por su backstage de la mano de la directora del Consejo de la Moda Británico (BFC, en su siglas en inglés), Caroline Rush.Aunque no son muchos los miembros de la familia real británica activos en redes sociales, la representante de la casa Windsor no es ajena a ellas.incluso se dejó fotografiar enviando un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que le habían felicitado, desde una tablet regalo de su nieto Guilermo.Los tiempos cambian y la monarca británica parece decidida a no darles la espalda. Por eso va adaptando algunos de sus comportamientos a una sociedad en evolución pero sin prescindir de las costumbres que han convertido a la monarquía británica en una de las más sólidas del mundo, a pesar de haber vivido épocas convulsas a lo largo de su historia, que hicieron pensar en un declive sin retorno.