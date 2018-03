Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Después de haber formado por 23 años parte de Televisa,, son la prueba de que su carrera le sigue rindiendo frutos.En una pequeña conferencia de prensa dentro de las instalaciones de El Instituto, Jones expresó cómo"El 31 de marzo del año pasado fue mi último día dentro de Televisa y a menos de un año de haber terminado o de haber cerrado ese capítulo de mi vida, estoy empezando uno con muchísima fuerza, con el gran respaldo de Tv Azteca y eso me hace senti, para poder transmitir un proyecto como ha sido Mexicana Universal y que tanto el público como una empresa de ese tamaño lo hayan recibido tan bien", afirmó sonriente.Jones quiso subrayar el compromiso que tiene con la nueva generación a la cual prepara y cómo la edad no le ha sido impedimento para conquistar nuevos terrenos."Me compromete muchísimo a dar más del 100 por ciento y estoy en una situación de vida completamente diferente a cuando empecé el proyecto de Nuestra Belleza México hace 24 años; de entrada tengo 24 años más, entonces eso lo hace muy diferente y por eso mismo me hace sentir muy empoderada. Las cosas han cambiado mucho y lo que esto a mí me ha demostrado es que el trabajo, tu trayectoria y el respecto con el que has llevado tu carrera profesional te va a rendir frutos en cualquier momento de tu vida. A estas alturas del partido, a mi edad,Previo a esto, la ex Miss Universo dio a conocer a la ganadora de Mexicana Universal Ciudad de México, llevándose este título Daniela Larraguivel, y explicó que todo está listo para que el público vea la formación, presión y preparación de cada una de las chicas que luchará por participar en representación de México en Miss Universo.Destacó cómo será este nuevo reality show en donde la gente conocerá las historias de cada una de las 32 participantes."La verdad es que estoy muy contenta de arrancar ya de lleno con Mexicana Universal.y desde ese momento van a empezar a trabajar todas las chicas con diferentes clases, entrenamientos y pruebas. La verdad la dinámica va a ser muy diferente a lo que se ha visto aquí en los concursos de belleza en México".Será a partir del 8 de abril se transmitirá la primera gala y aunque no quiso revelar quiénes serán los coaches y demás sorpresas, adelantó quea través de sus votos e impresiones en las redes sociales así como la evaluación de los asesores y maestros, lo que dará una mezcla de drama y emoción en este reality show."Quiero destacar que lo que queremos comunicar con Mexicana Universal es quey eso es lo que va a ver la gente a través de la galas. Todo el trabajo que están haciendo las chicas, los retos a los que las vamos a enfrentar; habrá mucha presión, sí, pero queremos encontrar a la mejor porque queremos ganar Miss Universo y en base a eso se van a estar preparando", dijo.