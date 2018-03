2018-03-22 08:40:17 | REDACCIÓN

Ellos se han encargado de crear el mayor número goles en la Liga MX

Keisuke Honda es el atacante con más asistencias en la Liga MX. FOTO: Especial.



Gran parte de los reflectores de este deporte apuntan hacia los jugadores que tienen la etiqueta de goleadores en sus respectivos equipos, pero no hay que olvidar a aquellos futbolistas que sin sus pases a gol, no harían posible esto.



Actualmente, en el fútbol mexicano, el japonés Keisuke Honda, atacante del Pachuca, es líder en este rubro con seis asistencias de las 19 anotaciones que tienen los Tuzos, por lo que ha sido pieza clave para que el equipo de la “Bella Airosa” se mantenga como uno de los conjuntos con mayor poderío ofensivo.



En el segundo puesto, tenemos un empate entre cuatro jugadores con cinco oportunidades creadas, el argentino Ismael Sosa de Tigres de la UANL, Renato Ibarra de las Águilas del América, Osvaldo Martínez de Santos Laguna, además del mexicano Luis el “Chapito” Montes de los esmeraldas de León.



No obstante, no es obra de casualidad que tanto América como Santos, lideren la Tabla de Ofensivas del campeonato, teniendo en sus filas a Ibarra y Martínez, que han tenido una gran productividad al frente.