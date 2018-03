2018-03-22 15:50:48 | REDACCIÓN

Ambos jugadores podrían no asistir a Rusia por diversas razones.

Rafael Márquez ha disputado cuatro copas mundiales. FOTO: Especial.



Llevar a Márquez y Gio, las dudas de México para el Mundial

A menos de tres meses para el debut contra Alemania en la Copa del Mundo, México tiene prácticamente delineados a los 23 jugadores con lo que confía alcanzar los cuartos de final por primera vez sin ser anfitrión y sus únicas interrogantes en las que se concentran es en si será citado el veterano capitán Rafael Márquez y si Rodolfo Pizarro se sube de última hora y deja fuera a Giovani Dos Santos en el mediocampo.

El técnico Juan Carlos Osorio dijo recientemente que podría dar su lista ahora mismo, al tener muy claro la identidad de los jugadores que irán al Mundial en busca del pregonado el quinto partido, una asignatura que ha quedado pendiente en los últimos seis torneos en los que México ha quedado eliminado en los octavos de final.



De la lista de jugadores que fueron citados para enfrentar los partidos de preparación ante Islandia y Croacia, hay 20 jugadores que parecen tener reservado sus pasajes para Rusia, mientras que el resto peleará por conseguir las restantes tres plazas.



La primera oportunidad para esos jugadores será el viernes por la noche, cuando México enfrente a Islandia en Santa Clara, California. El martes será la otra prueba frente a Croacia en Arlington, Texas.



Vistazo al equipo mexicano a tres meses del mundial.



EL CASO RAFA MÁRQUEZ

Con más de 20 años de experiencia en la selección, el zaguero podría ver frustrado su sueño de ir a un quinto Mundial por dos motivos: el deportivo y el judicial.

En el primer rubro, la realidad es que con 39 años a cuestas, el nivel de Márquez está en declive. Eso se evidencia semana a semana con su club Atlas, el colista del actual torneo Clausura, en gran medida porque su defensa es una de las peores con 22 goles encajados en 12 fechas.

Las mesas de debate en México le dedican mucho tiempo a hablar sobre si vale la pena lleva a un jugador cuyo mejor momento quedó en el pasado. En la Copa Confederaciones del año pasado, Márquez jugó muy pocos minutos, aunque es cierto que venía de una lesión en la espalda.

Márquez es un talismán en el vestuario, reverenciado por la mayoría de los jugadores que crecieron viéndolo triunfar con el Barcelona.

Pero Osorio deberá poner en la balanza si esos argumentos son suficientes para incluirlo, especialmente porque en agosto del año pasado, Márquez fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense como presunto testaferro de un narcotraficante mexicano y tuvo que dejar las canchas por alrededor de tres meses.

Aunque ya puede jugar en la liga local, Márquez aún no ha terminado de aclarar su situación legal con las autoridades estadounidenses y no puede entrar legalmente a ese país, razón por la que no fue citado para estos dos partidos.



¿MUNDIAL SIN GIO?

Con la plenitud que le dan sus 28 años y con todo el talento que posee, no debería haber dudas sobre la participación de Giovani Dos Santos en el que sería el tercer Mundial de su carrera. Pero las hay.



Dos Santos, figura del equipo que conquistó el título del Mundial Sub17 en Perú 2005, fue mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Pero su bajo rendimiento reciente, aunado a las buenas campañas de otros jugadores de su posición, deben tener dudando a Osorio.



El volante del Galaxy de Los Ángeles no fue citado para los encuentros ante Islandia y Croacia por una lesión, una que probablemente llegó en el peor momento. Para suplirlo, Osorio llamó a Rodolfo Pizarro (Chivas), con un destacado rendimiento en el Clausura.



Pizarro, de 24 años, ha recibido pocas oportunidades con la selección. Apenas suma 12 partidos, la mayoría de ellos en amistosos y en la Copa de Oro del año pasado. También ofrece la ventaja de que puede jugar por ambos costados o detrás del centrodelantero, las funciones que Dos Santos cumple en el esquema de Osorio.



LOS SEGUROS

Tomando como base los partidos por la eliminatoria y la Confederaciones del año pasado, el plantel de Osorio parece estar muy claro.

Los arqueros Guillermo Ochoa y Jesús Corona tienen sus puestos asegurados. Alfredo Talavera, que fue citado ahora, viene saliendo de una lesión y sería la única duda, pero el seleccionador es un declarado admirador suyo y difícilmente lo bajará del Mundial.

Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Miguel Layún, Héctor Moreno, Diego Reyes y Carlos Salcedo están firmes en la defensa, mientras que Jonathan Dos Santos, Marco Fabián, Andrés Guardado, Héctor Herrera y Javier Aquino asoman inamovibles en el mediocampo.

En el ataque, lucen seguros son Jesús "Tecatito" Corona, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Oribe Peralta y Carlos Vela.



OTRAS INCÓGNITAS

Si en efecto Osorio cita a la veintena de jugadores que han sido regulares en sus llamados, sólo tendría que elegir sólo tres jugadores más entre una baraja amplia.

Entre los zagueros, Hugo Ayala ha sido un pilar en la zaga de Tigres, campeón de dos de los últimos tres torneos en México, pero ahí compite con Oswaldo Alanís (Chivas) quien ha retomado el nivel luego de perderse la pretemporada por una disputa contractual.



Otro zaguero en busca de un lugar es Edson Álvarez (América), quien tendrá que remar contra corriente por la poca actividad que tiene con su club. Un factor a su favor es que Osorio lo usa mucho por su capacidad de jugar también como volante de recuperación.



Entre los volantes que buscan subirse de última hora se destaca Jonathan González, quien apenas recibió su primera convocatoria tras declinar jugar para Estados Unidos. Otra opción es Omar Govea, quien ha despertado el interés de Osorio por su papel en el Royal Excel de la primera división de Bélgica.