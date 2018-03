Ayuntamiento de Pachuca no ha ofrecido diálogo: Percy Espinosa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Percy Espinosa, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), aseguró que la presidencia municipal encabezada por Yolanda Tellería se mantiene hermética con su gente y no ha ofrecido una mesa de diálogo.También, dijo que no han recibido ninguna propuesta de aumento del seis por ciento como asegura la presidenta, y aunque existiera no lo aceptarían porque es muy poco.“Los compañeros no aceptarán el seis por ciento porque representaría como nueve pesos diarios, ni para un kilo de tortillas alcanza el ofrecimiento que nos hace. Cuando estaba Rubén Muñoz (ex secretario de la alcaldía) mandaron un oficio ofreciendo el 6.2 por ciento pero lo cancelaron a las 24 horas”, dijo.Desmintió la declaración del ahora secretario Aurelio Silva Ramírez, quien aseguró que el pasado 16 de enero hubo una reunión y que Percy se negó a negociar.“El 16 de enero no tuvimos ninguna reunión. Que lo demuestren por escrito con el oficio de la invitación. Es todo lo contrario, sus secretarios tienen prohibido cualquier diálogo con nosotros. Que me demuestre de qué mesa me levanté, nunca hubo mesa”.En un video publicado después de la marcha organizada el pasado sábado por el Sindicato, Aurelio Silva, secretario general del municipio aseguró que dar el incremento que piden los trabajadores afectaría directamente a la ciudadanía.“El ocho por ciento que piden equivalen a más de 16 millones de pesos que impactarían en las finanzas del municipio, programas, obras públicas y seguridad pública se verían afectadas”, dijo.