Con código de ética, diputados quieren evitar actos de corrupción

Con un Código de Ética buscan que los diputados eviten incurrir en actos de corrupción, conflictos de interés, abuso de poder, actos de ostentación y recibir dinero por trabajos fuera de sus funciones, entre otros.Una iniciativa llevada al pleno por el grupo legislativo de Nueva Alianza quieren regular el comportamiento de los legisladores y disminuir la corrupción que impide un trabajo eficaz y eficiente.Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia son los cinco principios en los que se basa el documento que debería ser materializado acatando las obligaciones contenidas en la Ley Orgánica y en el mismo Código.El artículo 5 menciona que la honradez se cumple cuando los diputados del Congreso evitan incurrir en actos de corrupción, conflicto de interés, se abstienen de hacer gestiones fuera de su labor parlamentaria, rechazan regalos, donaciones o ventas a un menor precio cuando pueden interferir en su desempeño.También, deberían evitar obtener beneficios o ventajas mediante el uso de su cargo, el abuso de poder y no incurrir en actos de ostentación. No pueden realizar trabajos fuera de sus funciones ni recibir remuneración alguna por ellos.Deberían cuidar los bienes otorgados por el Estado para el desempeño de sus funciones, abstenerse de participar en campañas publicitarias sobre algún producto comercial, que su nombre no sea utilizado para fines comerciales y no usar la información de que tengan conocimiento en beneficio suyo o de otras personasLas sanciones por no cumplir las disposiciones del Código son amonestaciones, ser removidos de comisiones a las que pertenezca el infractor y la suspensión de su dieta en términos de la ley.En días pasados fue instalado el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción.