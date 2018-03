ODT incrementa pasaje, pero no garantiza seguridad de pasajeros

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La compañía Ómnibus de Tizayuca (ODT), que da servicio de Pachuca al Valle de México, no puede implementar medidas extraordinarias de seguridad a fin de evitar asaltos, pues “es una línea de segunda clase”; no obstante, este mes, incrementó de uno a tres pesos el costo del pasaje.Tras acudir a las taquillas de la línea ODT en la Central de Autobuses de Pasajeros de Pachuca, AM Hidalgo corroboró que el incremento se aplicó la semana pasada, el cual se justificó por el incremento en el precio del diésel, aditamentos (llantas, aceite y refracciones), y el peaje en la caseta de cobro Ojo de Agua (en la autopista México-Pachuca).Es decir, ahora para viajar en esta línea de Pachuca a la Ciudad de México se tiene que pagar tres pesos más, al pasar de 69 a 72 pesos el costo del pasaje; mientras, para los demás destinos del Valle de México, como Tizayuca, el incremento fue de un peso.Al cuestionar a una empleada de la taquilla, hace dos días, sobre las medidas de seguridad que se toman para evitar asaltos, ella respondió que debido a que es un servicio de segunda clase no pueden contratar a personal de seguridad para hacer revisiones.A diferencia de los autobuses de primera clase (o directos), dijo: “los de segunda no se puede implementar medidas de seguridad, como van levantando pasaje durante el trayecto”, indicó la empleada de ODT.Este incremento y la falta de medidas de seguridad se dan a dos semanas del asesinato del artista plástico hidalguense Ruy Lohengeryn Peña, quien el pasado 8 de marzo murió al oponerse a un asalto en un autobús de la empresa ODT.Cabe señalar que la única medida de seguridad de línea es a través de policías de seguridad privada, y solo en el Estado de México, ya que a partir del municipio de Tecámac hay oficiales que revisan a los pasajeros antes de abordar.Luego de que AM Hidalgo evidenciara la vulnerabilidad en la seguridad en la Central de Autobuses de Pasajeros de Pachuca al ingresar a los andenes, la gerencia reforzó las revisiones.Previamente, a través de un video, se evidenció que los policías de seguridad privada de la central, encargados de revisar que los pasajeros no aborden con objetos prohibidos como cuchillos y armas de fuego, solo se ocupaban de revisar los boletos.