Pascual Charrez podría ser candidato a diputado federal por el PT

Pascual Charrez Pedraza, presidente municipal de Ixmiquilpan, mantiene la posibilidad de ser postulado como candidato a la diputación federal del distrito 2 bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT).



De acuerdo con Arturo Aparicio Barrios, coordinador del PT en Hidalgo, a nivel nacional se han llevado las pláticas con Charrez Pedraza de quien dijo se está esperando una respuesta para subirlo a la contienda de la diputación federal de Ixmiquilpan.



En conferencia de prensa, el dirigente del partido de la estrella aseveró que en diciembre pasado, Pascual Charrez “fue directamente a la dirigencia nacional del partido pensando, obviamente, que la coalición era PT-Morena; no obstante, en febrero de este año, se le explicó que no se haría la alianza, por lo que él está en el tema de valorar si participa o no con el PT”, expresó.