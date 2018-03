Recortan programa en Festival de Cultura por falta de presupuesto

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Grupo Interdisciplinario de Arte (GIA) canceló la presentación de dos agrupaciones para el evento Equinoccio, luego de que la Secretaría de Cultura de Hidalgo solo se comprometió a pagar 10 mil 500 pesos de los 34 mil que solicitó la asociación.Así lo indicó la directora del GIA, Laura Leticia Lara Méndez, quien precisó que únicamente podrán ser rescatadas tres agrupaciones provenientes de San Luis Potosí, Puebla y Ciudad de México.“Yo veo que sí hay (dinero) pero debido a la premura solo pudimos rescatar tres eventos”.Desde el 18 de enero, GIA solicitó un total de 34 mil 500 pesos, cantidad que ocuparía para viáticos de cinco artistas nacionales invitados al decimoctavo Festival de Arte y Cultura en Tulancingo.Sin embargo, del monto total, Cultura sólo aportará el 30 por ciento (10 mil 500 pesos), motivo por el que quedaron descartados del programa el Concierto de Jazz y Bossa de Noemí Martínez Quitet, proveniente de la Ciudad de México, así como el espectáculo infantil de Nene Ocioso y La Cubetita.Lara Méndez dijo que el secretario José Olaf Hernández Sánchez argumentó que “ya nos habían apoyado a este festival, pero yo les hice ver que a nosotros no nos había beneficiado absolutamente en nada”.Al respecto, el titular de Cultura mencionó que “a veces hay posibilidades mayores o menores, a veces son los tiempos, presupuestos o conceptos, no hay más que ver qué es lo que se puede y qué no”.Luego de la plática que se estableció el día de ayer entre la directora de GIA y autoridades de la Secretaría de Cultura, la dependencia se comprometió a pagar directamente a los artistas Emma Calo, de San Luis Potosí; Ana Pizarro, de la Ciudad de México; y a la agrupación Hikuri, de Puebla.“Ellos lo van a pagar directamente, nosotros no vamos a manejar absolutamente nada de recurso (…) me dijeron que hablara con los artistas y que les dijera que iban a recibir la llamada de la Secretaría de Cultura”, indicó la directora de GIA.Dicho festival inicia el 23 de marzo a las 17:00 horas con el concierto de violín “Tributo a Queen y Beatles” en la Velaría del Jardín la Floresta y concluirá el próximo domingo 25 de marzo.Laura Méndez, señaló que antes de otorgar el recurso de 10 mil pesos, la dependencia se mostró evasiva al rechazar llamadas y correos electrónicos.Asimismo, calificó “como un rotundo fracaso el hecho de conjuntar el festival, ya que no se supo realmente qué es lo que se iba a direccionar, o qué era lo que en realidad nos ofrecieron”.La directora del Grupo Interdisciplinario de Arte, puntualizó que la problemática por recursos económicos también ocurrió en la administración pasada, cuando José Vergara Vergara, director del entonces Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, negó el apoyo al festival Equinoccio.