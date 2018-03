Aún no hay respuesta oficial sobre donación para calle en Tlaxcoapan

Hasta el momento, gobierno no ha emitido una respuesta oficial con respecto a la donación del terreno que Ángel Cruz hizo para construir el camino que usará la empresa Munsa para no afectar una tercera parte del centro de salud de Tlaxcoapan; hasta el momento, la obra no se ha suspendido como lo solicitan los pobladores.



Poco antes del mediodía de ayer, diversos ciudadanos y los regidores de oposición ofrecieron una conferencia en el kiosko del jardín municipal de Tlaxcoapan para hacer una recapitulación de los hechos.



En entrevista, el regidor del ayuntamiento, Miguel Rodríguez Chávez, señaló que los representantes de gobierno con los que han entablado conversación les han dicho que sí se usará el terreno donado, pero hasta ahora no se ha emitido respuesta oficial.



Aseguró que acordaron compactar la tierra y que se arreglaría el área afectada; esto, independientemente de la decisión tomada, sin embargo, ya comenzaron a colocar graba y eso no es parte del trato, afirmó Rodríguez Chávez.



Por este motivo continúa a la espera de una respuesta oficial ya que prefiere evitar otro enfrentamiento como el que se vivió el pasado 19 de febrero, en donde se vieron implicados trabajadores del ayuntamiento.



Durante la exposición, el ex alcalde Miguel López Hernández puntualizó que este movimiento no es político como lo ha sugerido el alcalde, ya que afirmó, no están ni contra el gobierno municipal ni contra el estatal, sino que es un reclamo legítimo de aquellos que quieren ver progresar al municipio.