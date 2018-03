Comicios de 2018, oportunidad para marcar cambios: Susana Zabaleta

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los comicios del próximo primero de julio son una oportunidad para marcar cambios, para acabar con lo que se ha venido generando en los últimos años e ir frenando la discriminación y la transa, afirmó Susana Zabaleta, por lo que conminó a los mexicanos a acudir a votar y a no rendirse."Habría que ir a votar y decir hasta aquí llegaste cabrón, porque es como los canales, uno le cambia cuando uno ya no quiere ver mierda, uno le cambia cuando ya esta hasta el tope ¿no?. Es como un divorcio, hay un momento en que decimos hasta aquí y creo que estamos muy artos de las cosas que están pasando en México" puntualizó la cantante y actriz.La soprano enfatizó que es muy triste lo que está viviendo México y se tiene que frenar por el mismo pueblo, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará?, "es tiempo de que nos hagan caso, por eso es que yo hablo y quien no habla, dios no lo oye"."Yo creo que es la única forma de que un individuo que cree en este país, que todavía tiene ganas, por eso les digo ¡no se rindan!. Yo leí un poema de Benedetti que habla de lo mismo, si vengo a cantar, da lo mismo el disfraz que traigo, yo creo que lo que importa es esa lucha que traemos cada una, cada uno de nosotros por este país que queremos, es esa lucha, a eso vine, a decirles ¡no se rindan!, no se rindan que la vida es eso, no rendirse" afirmó.Recalcó que hay temas de los que nadie quiere hablar porque nos da hueva y preferimos ponernos "pedos" u otra cosa, pero "hay que hablar y hay que tener el coraje de educar a la gente"."Estamos en un momento preciso de escoger qué es en lo que creemos y qué es en lo que no creemos. Eso es lo que les digo yo a las mujeres, a los hombres, a los matrimonios, ¿qué quieres creer?, ¿a dónde quieres llegar?, la vida no tiene límites y es muy poquita, no es normal que te creas todo lo que te dicen, ¡no!.Sobre todo cuando otros hablan de nosotros, porque a veces "uno piensa y se asusta cuando Trump dice cosas horribles de los mexicanos pero es que no dice cosas de los mexicanos, dice cosas terribles de los políticos mexicanos que es a quien él conoce, entonces habría que avergonzarnos un poquito de quien nos representa en este país, habría que ir a votar y decir hasta aquí llegaste cabrón".Lo anterior lo expresó en entrevista realizada al finalizar su presentación artística en el concierto "Con aroma a primavera" el cual se realizó en el atrio de la Catedral de San José, en el centro de Tula, el pasado 21 de marzo, el cual deleitó a todos los que se dieron cita para escuchar la interpretación de la soprano y de la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo.