Se deslindan de panfletos que pretendían sabotear desfile en Tlaxcoapan

Previo al desfile del 21 de marzo en Tlaxcoapan circularon varios volantes en donde se invitaba a la población a detener dicha actividad para ser escuchados sin importar el costo. Ahí se coloca a Morena como autor de los panfletos, sin embargo, la intuición política afirmó que nada tienen que ver con la autoría de esos papeles y los calificaron como un intento de desprestigiar al partido.



Entrevistado al respecto, Omar Martínez, representante de ese partido ante el Consejo Distrital número 14, con cabecera en Tula, señaló que por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no se emitió volante alguno.



Incluso, aunque la institución emitió su postura en relación al asunto de Munsa y el centro de salud, sus representantes se han mantenido al margen.



El que sí ha participado es el regidor Miguel Rodríguez Chávez, pero como representante ciudadano y no con el objetivo de sacar raja política del asunto.



Por lo que el representante de Morena afirmó que alguien, sin especificar su identidad, quiere vincular al exalcalde Miguel López Hernández y a su gente con Morena y aunque sí han hecho público su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, nunca han anunciado su adherencia al partido.





Los volantes contienen el siguiente texto: A todos los habitantes de Tlaxcoapan, no están solos, Morena está contra las grandes empresas de las instituciones que no comulgan con la República amorosa, es hora de ser escuchados no importa el costo, detengamos el desfile.



Cabe recordar que este miércoles también se dio una conferencia por parte de ciudadanos para exponer la situación del centro de salud, en donde estuvieron los regidores de oposición y López Hernández, cada uno de ellos afirmó que el asunto no es político y su actividad en nada afectó el desfile, el cual se realizó con serenidad y sin incidencias.