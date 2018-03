Sin ejercer, recursos para Zoológico de Tulancingo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El zoológico de Tulancingo, con 35 años de existencia, presenta actualmente graves problemas como muerte de animales, condiciones inadecuadas para la estancia de 72 especies en tan solo 800 metros cuadrados y una ubicación poco favorable, así como un registro de subejercicio de su presupuesto asignado superior al 80 por ciento en los últimos dos años.Entre un montón de pequeñas casas y de calles empinadas en el cerro del Tezontle, se encuentra el parque zoológico Nicolás Bravo de Tulancingo, Hidalgo, lugar que desde hace 35 años alberga animales silvestres como leones, tigres, monos y diversas aves que conforman un total de 217 animales de 72 especies.Con el paso del tiempo, la mancha urbana envolvió los alrededores de este espacio, por lo cual se convirtió en un sitio inapropiado para el resguardo de estos seres.La alimentación es uno de los aspectos más preocupantes, ya que en el caso de los felinos, consumen solo carne de pollo y utilizan suplementos que no alcanzan a cubrir las necesidades nutritivas que requieren.Bernardo Guillermo Espínola Alcántara, director del zoológico, justificó que debido a que el presupuesto es ajustado, es a través de donaciones y convenios como han logrado conseguir carne, frutas, medicamentos y capital para poder restaurar poco a poco la infraestructura de este lugar, explicó en entrevista.De acuerdo con notas publicadas en diversos medios de comunicación en 2016 se confirmó la muerte de dos ejemplares, una tigresa y un hipopótamo recién nacido debido a desnutrición y por encontrarse en un ambiente inadecuado, por lo que recibieron críticas por parte de la sociedad y de animalistas en el estado, quienes exigieron la clausura del sitio.Mientras las autoridades del zoológico de Tulancingo justifican las malas condiciones por falta de recursos, al revisar lo que les otorgaron en 2016 y 2017, resulta que no ejercieron más del 80 por ciento de lo asignado, puesto que en el primer año hubo un subejercicio de 912 mil 381 pesos, mientras que el año pasado fue de 2 millones 603 mil 115 pesos.Érika Ortigoza, quien logró la transformación del zoológico de Pachuca en un centro de rescate y rehabilitación de especies que conocemos como Bioparque de Convivencia, destaca que no es sencillo lograr el buen funcionamiento de un sitio de exhibición que tiene como objetivos educar, investigar y garantizar el bienestar animal en los ejemplares.“El cautiverio solo se justifica cuando es de carácter rehabilitatorio y transitorio, si no se busca el bienestar del cautivo, es esclavitud”.Además, añadió que las autoridades deben comprender que un zoológico no debe ser visto como una fuente de ingresos, sino lo contrario, y es responsabilidad de los gobiernos asignar un presupuesto suficiente.“Diario hay nuevas investigaciones y medicamentos, la actualización es muy importante. Tienes pacientes que comen, enferman y hay que atenderlos. Entonces a veces dejamos de lado la atención médica para atender la cuestión alimentaria y pasar el día; esa es la realidad de muchas instituciones, principalmente pequeñitas”.La activista destacó que las personas que trabajan con animales se encuentran en una crisis económica permanente porque nada es suficiente para garantizar satisfactores emocionales, biológicos y anatómicos a los pacientes.A pesar de ello, los zoológicos tienen la responsabilidad brindar a los animales un trato digno, ofrecer al público información amplia de cada especie, explicar las enfermedades que padecen y contar sus historias de vida para que los visitantes tengan conocimiento y comprendan su estado físico.Respecto al zoológico de Tulancingo, Erika Ortigoza opinó que no es viable una clausura sino una reubicación en un lugar más seguro tanto para los animales como para los visitantes.Además de que necesita un cambio de visión, determinar qué animales pueden trasladarse y qué pueden hacer con el presupuesto que les asignan.Este centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre se encuentra en El Huixmí, al oriente de la ciudad de Pachuca. En palabras de su fundadora, Érika Ortigoza, “surge en el reconocimiento de la necesidad de un espacio ético, genuino, alejado de colonias y solamente casado con el bienestar animal que repercuta en los pacientes”.El equipo de ocho personas especializadas y capacitadas en diferentes áreas brindan la atención integral a sus internos a través de estándares altos de bienestar animal para que posteriormente puedan ser recibidos y reubicados a un santuario.Veterinarios, biólogos y asistentes de jaula son los encargados de atender a pacientes en proceso de reivindicación como Óscar, Shakira y Pachuca, felinos que han sufrido con anterioridad en otros centros zoológicos y que hoy luchan por su rehabilitación médica y conductual.Fijándose metas aparentemente pequeñas, Érika Ortigoza busca impulsar el crecimiento de la Fundación Invictus con un refugio de grandes dimensiones para carnívoros silvestres, un espacio que contará con siete hectáreas de áreas verdes para la completa rehabilitación de los pacientes.Además, buscará crear una serie de actividades económicas alrededor para que la comunidad de El Huixmí se beneficie, ya que el objeto de Fundación Invictus es el desarrollo comunitario sustentable.