Alista PC operativos de Semana Santa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Operativo San Cristóbal de Semana Santa para prevenir accidentes mediante la vigilancia primordialmente en centros de entretenimiento que cuentan con albercas, cuerpos de agua naturales, así como los tradicionales Viacrucis que atraen a cientos de personas, ya está preparado informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos.A través de capacitación para los dueños de balnearios para que primero tengan toda su documentación de funcionamiento en regla y su personal conozca qué hacer en caso de emergencia se busca evitar accidentes, explicó el titular de la dependencia, Juan Segoviano Tovar, quien aseguró que estás capacitaciones ya terminaron.Entre las indicaciones obligatorias para los establecimientos es que cuenten con hombres salvavidas debidamente capacitados, flotadores, antiderrapante en las albercas, marcar las profundidades de todas las albercas, señalética y extinguidores, porque estas medidas garantizan la seguridad de los paseantes.Segoviano Tovar detalló que los centros de entretenimiento que ya se revisaron fueron las tres deportivas municipales, así como cinco clubes privados y dos cuerpos de agua naturales.“Es imposible vigilar que la gente no lo haga, por lo que recomendamos que en caso dado los adultos cuiden a los menores, y por ninguna razón se introduzcan a albercas, ríos y ojos de agua tras haber ingerido bebidas embriagantes”, sugirió.Subrayó que en el caso de algunos clubes privados estos ya cuentan con salvavidas expertos en rescates acuáticos y con la experiencia avalada por cartas y constancias oficiales de su formación, agregó que a ellos solamente la Dirección de Protección Civil les brindó capacitación de técnicas de atención de emergencia por inmersión de personas.“Hay clubes grandes en donde la presencia de la gente es muy importante, hablamos de algunos clubes de la ciudad en donde en otros años le hemos batallado para que cuenten con la presencia de una ambulancia privada, por eso les exigimos que si no tienen una por lo menos tengan personal capacitado, pero lo que sí es obligatorio, es que tengan un maletín, un equipo y personal capacitado para atención primaria en lo que llega una ambulancia al sitio, esto no se les puede dispensar ya que su funcionamiento está condicionado a esto”, comentó Juan Segoviano.Refirió que para aquellos balnearios que cuentan con palapas en su área de comida, se recomienda que las parrillas estén a varios metros de la techumbre de palmera y no debajo de las techumbres, aclaró que cualquier braza encendida puede volar hacia la palma y ocasionar un incendio.El director de Protección Civil y Bomberos indicó que además de los balnearios, el Operativo San Cristóbal también comprende mantener vigilancia en todos los lugares en donde haya presencia masiva de visitantes como lo es el Parque Irekua, algunos Viacrucis y caminatas religiosas, que por tradición la gente hace hacia ciudades vecinas.Dio a conocer que como parte en el reforzamiento en los operativos de seguridad y vigilancia se contará con un grupo de 19 jóvenes voluntarios que se sumaran al personal de Protección Civil y Bomberos en la operatividad de recorridos por los diferentes balnearios, ojos de agua y templos en donde realizan Viacrucis que reúne a cientos de personas, para que los ciudadanos tengan unas vacaciones y fiestas populares sin sobresaltos