Pide a Federación actuar ‘de verdad’

Ante los hechos violentos ocurridos en los últimos meses, el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez exigió a la Federación que entre de verdad a actuar contra la inseguridad en Guanajuato, pues hasta el momento ha faltado coordinación y una participación más decidida.Al cuestionarle si la Federación ha cumplido en este tema, Ortiz Gutiérrez dijo que definitivamente no lo ha hecho, pues aunque hay Policías Federales que han trabajado bien, son sólo unos pocos.“Yo no veo que la Federación haya puesto su mirada en el estado como lo ha hecho por ejemplo en Puebla, en Tamaulipas, en el propio Michoacán a pesar de como están las cosas (...) creo que debe haber una mejor fuerza”, enfatizó.Puntualizó que el crimen organizado, el robo de hidrocarburo y las drogas, si bien no sólo le corresponden a la Federación, está establecido por ley que es esta instancia la que debe atender la problemática.“Si me parece que el Gobierno Federal tiene que voltear los ojos a Guanajuato pero de manera seria, comprometida, de una manera que se note que está tratando a Guanajuato con el mismo rasero que a todos los demás”, enfatizó.El Alcalde destacó que los municipios y estados no pueden contrarrestar por si solos la violencia, sobre todo cuando es originada por grupos del crimen organizado, por lo que se necesita un esquema de coordinación más eficiente y acciones más poderosas.“Tiene que haber un involucramiento más fuerte del Ejército, la Policía Federal, del Estado (...) tendría que haber un mando o un coordinador de fuerza, ya no solamente para el municipio sino para la zona, me parece que estamos en ese proceso de encontrar una coordinación”, dijo.Comentó que si bien, no tiene queja del actuar de las fuerzas federales, pues al menos en Irapuato han trabajado bien, se deben tener mejores resultados, pues se supone que lanzaron operativos conjuntos que tienen que dar resultados.En cuanto al ataque en Purísima del Rincón, donde 8 personas fueron asesinadas, Ortiz Gutiérrez refirió que el móvil de hechos como estos son inexplicables, pues sin compasión los atacantes le quitan la vida a otro ser humano.Ortiz Gutiérrez dijo que la situación de inseguridad puede afectar fuertemente el proceso electoral, ya que se genera desinformación en el voto, pues los ciudadanos desconocen a qué nivel de gobierno le corresponde actuar.Agregó que incluso puede existir una situación en la que se estén “echando la bolita” un nivel de gobierno y otro, por lo que se debe establecer de forma clara a quien corresponde atender y atacar cada delito.