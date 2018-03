A Kuri nadie lo toca

Fidel Kuri Grajales, una muestra de la impunidad que vive la Liga Mx. Hace lo que quiere, actúa bajo su ley yNo es la primera vez que lo hace y. Mentira más grande que se tienen que tragar primero los dirigentes, para luego venderla en los medios de comunicación.Las actitudes y comentarios delsubidas de tono y sin mayor reparo.Nadie dice si tiene o no la razón, ese es otro tema, pero lo que está a la luz es su prepotencia yFidel Kuri no es un personaje “jocoso” de la política ficción en nuestro futbol,y continúa amenazando.Lo que le escribió a David Faitelson es una muestra más de la prepotencia con la que se conduce. No es defensa del trabajo de Faitelson, ni objeción a las diferencias de opinión que pueda tener Grajales.Kuri ha vivido del engaño y del amago, así como de las amenazas en los últimos años. Ascendió a Primera División con La Piedad, ciudad donde en pleno festejo prometió no sacar el equipo ante los rumores que ubican a la franquicia en Veracruz. Constantemente ha vinculado a su equipo, colores y jugadores en actividades que directamente tiene que ver con movimientos partidistas. Amedrentó al presidente de la Comisión de Arbitraje y amenazó a varios reporteros. Se les “sancionó” y rompió de manera sistemática sus castigos.Ese es Fidel Kuri Grajales quien utilizaapariciones donde manifiesta prepotencia.Asegura tener 120 millones de pesos para defender con la cartera lo que en la cancha se le ha negado.El grave problema paralos tiene arrinconados y volteando para otro lado.