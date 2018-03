Exhorta Alcalde a estudiar ingenierías

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las ingenierías, sobre todo las que se concentran en manejo de nuevos materiales, son las áreas a las que deben apostar las nuevas generaciones de estudiantes, señaló el alcalde Héctor López Santillana en el arranque del Forum Educativo Vocacional .La mañana de ayer el Presidente Municipal encabezó la inauguración en el Poliforum León con el director municipal de Educación, Jesús Jonathan González, y el delegado regional de Educación Región III, Fernando Trujillo Jiménez.López contó que empresarios en la ciudad señalan que no hay mano de obra para contratar, y por otro lado otros ciudadanos le exponen que no hay trabajo, por esto destacó la adecuada preparación como una forma de aprovechar oportunidades y posibilidades.Destacó que en León hay tres parques de innovación para desarrollo de empresas, además es el único municipio que cuenta con seis parques industriales.Destacó que las empresas que llegan a la ciudad no compiten en el área del calzado, sino de intermediación y alta tecnología., enfatizó.El evento ofrece talleres a papás, conferencias vocacionales para alumnos y un pabellón de oferta educativa con más de 60 instituciones.