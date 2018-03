Faltarían 10 años para abatir analfabetismo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pese a la inversión que se ha hecho en la entidad en materia de educación, actualmente en Guanajuato hay un millón 540 mil 652 personas en rezago educativo, 837 mil 885 que no han terminado la secundaria y 481 mil 729 que no ha concluido la primaria.En la glosa del Sexto Informe de Gobierno, la diputada priísta Arcelia González González cuestionó al secretario de Educación, Eusebio Vega Pérez, sobre los resultados relacionados con el rezago educativo en la entidad, los cuales respaldó con datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).La legisladora presentó la tendencia de reducción del rezago educativo en Guanajuato entre 2015 y 2017.En el caso de personas que no saben leer ni escribir, en 2015 había 264 mil 091 en esta condición y en 2017 se reportaron 221 mil 38, lo que representa una reducción de 21 mil 521. A este ritmo tomarían 10 años en erradicar el analfabetismo en la entidad.señaló la legisladora al funcionario.Con relación a las personas que no han terminado la primaria, señaló que en 2015 había 529 mil 369 guanajuatenses y para 2017 el INEA reportó 481 mil 729, esto se tradujo en una reducción de 23 mil 820 personas. Con estos números, el rezago educativo en este nivel se abatiría hasta dentro de 20 años.destacó.La población sin secundaria en 2015 era de 915 mil 654 personas y en 2017 de 837 mil 885, la disminución reportada fue de 38 mil 885 guanajuatenses. Con este ritmo, el combate al rezago educativo en este nivel tomaría unos 22 años al Gobierno Estatal erradicarlo.