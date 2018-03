Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Michael Rubens Bloomberg, empresario y político estadounidense, asesorará y ofrecerá un subsidio al municipio de León para implementar una estrategia municipal en educación y comunicación dirigida a jóvenes, que permitirá reducir los accidentes ocasionados por el alcohol y otras sustancias nocivas.¿Cómo y de qué trata? El Gobierno Municipal de León forma parte de la Alianza para Ciudades Saludables, una estrategia mundial de prevención de accidentes. En ella participan 50 ciudades del mundo, León en la única de América Latina que figura en la lista.A diciembre del 2018, el objetivo de la alianza es la prevención de enfermedades no transmisibles y de lesiones.León se suma a esta iniciativa después de recibir la invitación y ser aprobada. Ahora contará con asesoría técnica y un subsidio económico gracias al apoyo y financiamiento de la Fundación Bloomberg, -propiedad de Michael Rubens fundador de Bloomberg L.P- que implementa los proyectos, en conjunto con la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como de la Vital Strategies.León decidió enfocar su proyecto en la estrategia “reducir beber y conducir”, proyecto que tiene la aprobación de Vital Strategies (Fundación Bloomberg) y de expertos en el tema de la Organización Mundial de la Salud.Entre las acciones que se implementarán, se encuentra diseñar una campaña de comunicación social dirigida a los adolescentes y jóvenes del municipio, en la que se usarían principalmente las redes sociales.Otra acción será realizar una campaña de educación para trabajar en planteles escolares, sobre todo en universidades a través de eventos y talleres de prevención de accidentes.El subsidio será anunciado mañana en el Poliforum por el alcalde Héctor López Santillana, en presencia de representantes de la Organización Panamericana de la Salud, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud del Estado, así como de autoridades empresariales, universidades y del municipio.El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, aprovechando su agenda por León hizo un espacio para visitar a los constructores. Fue recibido por la plana mayor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Guanajuato, ahora dirigido por Javier Padilla Guerrero.En el encuentro, los constructores compartieron retos y no dudaron en pedirle... una ya reiterada solicitud: que se tome más en cuenta a las empresas locales a la hora de desarrollar nuevas obras públicas.Márquez respondió que la mayor parte de la obra pública que se realiza en el Estado está a cargo precisamente de guanajuantenses, como una medida para incentivar la economía estatal. Pero también aceptó que es necesario solucionar las dificultades que se presentan, ya que la intención siempre será el desarrollo de las compañías constructoras.El Centro de Desarrollo Empresarial CMIC León fue otro de los temas abordados. Se espera que en un par de meses la primera etapa se concluya, con un avance del 87%.De acuerdo con datos de la CMIC, ya se gestionan 14 millones de pesos para su construcción, la cual fue anunciada en 2016.El proyecto que supera los 18 millones de pesos, tiene una aportación tripartita de 5.5 mdp por parte del Gobierno del Estado (que ya aportó 4 mdp), así como una cantidad igual por parte de de CMIC Nacional (que ahora dirige Gustavo Arballo) y el resto con recursos de la CMIC Guanajuato.El Centro de Desarrollo Empresarial fue un compromiso que hizo el gobernador Márquez a los constructores en el Foro de Normatividad Pública, en noviembre de 2015.El espacio será empleado para maestrías, diplomados y cursos, pues las instalaciones del CMIC ya no eran suficientes.El empresario Gabino Fernández Hernández tendrá un año más para consolidar proyectos como el de Sello Canaco y mejorar el proyecto de comercio del Centro Histórico de León.El Consejo Directivo de la Canaco Servytur León ractificó a Gabino Fernádez como presidente del organismo para el ciclo 2018-2019.Fernández durante su nombramiento compartió con los miembros del consejo y socios de la Cámara de Comercio de León su informe del primer año de actividades realizadas. Además presentó su nuevo plan de trabajo, en el que se incluyen varios temas a los que habrá que darles continuidad, entre ellos los relacionados con la capacitación de sus agremiados, habilidades gerenciales, servicio y ventas, así como el posicionamiento de marca.