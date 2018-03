PAN, EQUIPO COMPACTO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A diferencia de la larga lista de “coordinadores” del PRI, el candidato del PAN-PRD-MC, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, dará hoy conferencia de prensa para presentar un equipo de campaña compacto, práctico. Cada partido de la coalición debe hacer su chamba, más tropa y menos generales quieren.Diego estará acompañado por el presidente del Comité Estatal del PAN, Humberto Andrade; el dirigente estatal del PRD, Baltazar Zamudio, y el coordinador de la Comisión Operativa Provisional de Movimiento Ciudadano, Ariel Rodríguez. Interesante conocer las definiciones de estos tres partidos respecto al rearmado de la coalición a ayuntamientos donde MC quiere sumarse sólo parcialmente.Con ¡25 nombramientos! el candidato del PRI, Gerardo Sánchez, completó ayer su equipo de campaña. Ese “ejército” de tantos nombres está a las órdenes de los generales Luis Antonio Muñoz Mosqueda, coordinador en jefe, y Sergio Marcelino Bravo, el responsable operativo. La mayoría son personajes de la vieja guardia tricolor, arma de dos filos pues experiencia tienen, pero cómo ganar ya se les olvidó.Entre los 25 nombres y apellidos hay únicamente los de seis mujeres, además de pocos jóvenes. Mala señal cuando son las mujeres y los jóvenes los grupos de población que deciden la elección. Ahora toca a los políticos experimentados armar una propuesta y una campaña que conecte con ellos.Entre los roles que pintan como protagónicos del equipo están Pepe Alcaraz; coordinador de asesores; el regidor irapuatense Armando Uribe Valle, como vocero; y el exsíndico del Ayuntamiento de León en el trienio barbarista, Luis Fernando Gómez Velázquez, quien será el vínculo con el sector empresarial.Gerardo dice que “es una falacia” la promesa del candidato del PAN a la guberantura, Diego Sinhué Rodríguez, de lograr 1.4 millones de votos para el candidato presidencial del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya Cortés. En su caso mejor evitó comprometerse con una cantidad, promete “los suficientes”, dice.El priista abrirá campaña con un evento el domingo 1 de abril en la Alhóndiga de Granaditas, para el que no está confirmada la presencia del candidato presidencial de PRI-PVEM y Panal, Pepe Meade. El salvaterrense dice que los candidatos del PRI están listos para debatir en donde los convoquen. Hasta ahora sólo se sabe de los foros que organizan el IEEG y el Consejo Coordinador Empresarial de León.Ayer los candidatos del PRI a la gubernatura, Sánchez García, y a la alcaldía de León, Clemente Villalpando, se reunieron en privado con la organización Parlamento Ciudadano, que encabeza el arquitecto Jaime Gallardo. Como no arrancan campañas pues no pidieron el voto ni aterrizaron propuestas, pero sí ofrecieron reducir la nómina e incluir a la ciudadanía en la fiscalización del gasto.En palabras del propio dirigente estatal del PRI, Santiago García López, hoy se prevé que presenten a la expanista Ruth Lugo Martínez como la candidata del PRI a la Alcaldía de Guanajuato. Ayer hubo una plática con las mujeres priistas de la capital para intentar cerrar filas con quien era su rival panista.Santiago dice que han hecho estudios electorales y Ruth tiene el mejor posicionamiento: “Es una ciudadana sin militancia y el partido está abierto a ciudadanos con amplia reputación personal y profesional, y en esa medida estamos considerando que sea Ruth nuestra candidata”, dijo. Su destape quedó confirmado al no aparecer ayer en el equipo de campaña de Gerardo Sánchez a la Gubernatura.El Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi) que comanda Amador Rodríguez va en serio con los proyectos de vivienda vertical. Ayer el Consejo Directivo aprobó la compra de dos mil 100 metros de tierra en el merito Coecillo con miras a desarrollar un proyecto de alrededor de 42 departamentos. Además está en proceso la elaboración de los proyectos prometidos en Las Américas y Buenos Aires.El empresario-político originario de San Miguel de Allende Juan José Álvarez Brunel fue propuesto ayer por el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada, para ser el coordinador de la bancada azul en el Congreso del Estado ante la licencia que presentó Éctor Jaime Ramírez Barba.Álvarez Brunel fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial en San Miguel de Allende y es licenciado en Ingeniería Bioquímica por el ITESM Campus Guaymas.También se autorizó la licencia del 30 de abril al 2 de julio de Christian Cruz Villegas, secretario general del Congreso, quien será candidato a síndico en León.