Tráiganme mi pavo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace muchos años, Clinton Bailey, el experto en beduinos israelitas, me contó una historia acerca de un jefe beduino que un día descubrió que habían robado su pavo favorito. Reunió a sus hijos y les dijo: “Muchachos, corremos un gran peligro. Han robado mi pavo. Búsquenlo”. Sus hijos rieron y le respondieron: “Padre, ¿para qué quieres ese pavo?”, y lo ignoraron.Unas semanas más tarde, robaron el camello del jefe beduino. Sus hijos se acercaron a él y le dijeron “Padre, han robado tu camello. ¿Qué hacemos?”. Y el jefe respondió: “Busquen mi pavo”.Unas semanas más tarde, robaron el caballo del jefe y, de nuevo, sus hijos le preguntaron qué debían hacer. “Busquen mi pavo”, respondió el jefe.Finalmente, unas semanas más tarde secuestraron a su hija y, llegado a este punto, reunió sus hijos y les dijo: “¡Todo es culpa del pavo! Cuando vieron que podían llevarse mi pavo, perdimos todo”.Hoy vuelvo a contar esta historia porque es útil para comprender cómo y por qué hemos fallado en poner un alto a la indignante conducta de Donald Trump y Vladimir Putin.Ambos comenzaron (metafóricamente hablando) por robarse un pavo. Y, al no haber reacción de nuestra parte, su conducta mezquina siguió escalando hasta el punto de que Trump piensa que puede dispararle a alguien en la Quinta avenida y Putin cree que puede envenenar a un espía descarriado en Londres, y salirse con la suya.El pavo de Trump fue su declaración fiscal. Durante su campaña prometió hacer públicas sus declaraciones fiscales una vez que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) terminara de auditarlo. Luego, una vez electo, Trump se disculpó por no dar a conocer sus declaraciones nunca. Y no sucedió nada. Sé, de buena fuente, que Trump le ha dicho a su gente cercana: “¿Puedes creer que salí impune?”.Cuando Trump se dio cuenta de que podía librarse de no dar a conocer sus declaraciones fiscales, supo que podía salirse con la suya en todos los aspectos. Supo que una vez que llegara a un acuerdo con el partido republicano, incluso con el ala protestante, respecto a pasar por alto sus impuestos, cederían ante cualquier cosa: tener relaciones sexuales con actrices porno, mentir sin fin, difamar al FBI, consentir a Putin. Cuando borras la línea divisoria evidente, es difícil hacer que los demás cumplan la ley.Cualquier jefe beduino que note la aceleración constante en la respiración y el ritmo de las mentiras de Trump (como su reciente alarde de haber fabricado un déficit comercial con Canadá durante las conversaciones con el primer ministro canadiense o sus falsas declaraciones para desacreditar la investigación de Robert Mueller) dirá: Tráiganme las declaraciones fiscales de Trump.Porque debe haber algo muy importante en ellas que él busca mantener en secreto. Quizá sea solo la vergüenza de no ser tan rico como aparenta o, quizá, sea algo más importante, como su dependencia financiera de los oligarcas rusos, tanto así que Putin pueda tener algo para forzarlo a actuar de determinada manera. Pero sea cual sea la razón, cuando Trump se dio cuenta de que podía ocultarlas, supo que podía romper cualquier regla, decir cualquier mentira y violar cualquier norma presidencial… y es justo lo que ha hecho.El pavo de Putin fue aún más grave. Se trató del derribo del avión comercial malayo, el vuelo MH17, sobre Ucrania el 17 de julio de 2014, en el que murieron los 298 pasajeros civiles que iban a bordo.¿Recuerdan la historia? Una investigación dirigida por holandeses, que contaba con 150 mil llamadas intervenidas, entre otras cosas, descubrió que representantes de Putin en el este de Ucrania habían solicitado que Rusia les enviara un lanzamisiles tierra-aire SA-11. El lanzamisiles fue transportado por la frontera rusa hasta Ucrania, donde derribó a la aeronave malaya (que probablemente confundieron con un avión militar ucraniano) y luego lo transportaron del mismo modo de regreso a Rusia, unas horas más tarde.El ejército de Putin estaba con el agua hasta el cuello. Putin no accionó el botón de ese misil, pero creó las condiciones para que se derribara ese avión y se salió con la suya como si la nave hubiese caído a causa de un relámpago, inventando una historia inverosímil tras otra. Lo reprendieron con algunas sanciones, pero su complicidad se diluyó en una bruma de mentiras flagrantes.¿Quién deseaba confrontar a Rusia, con sus exportaciones de gas a Europa y sus oligarcas despilfarrando dinero por todo Londres o comprando condominios en lugares como… la Torre Trump en Nueva York? Seguramente Putin también dijo para sí: “¿Pueden creer que salí impune? ¿Por qué no envenenar a un ex espía ruso en Londres con un gas nervioso militar prohibido, o qué tal perpetrar un genocidio en Siria? ¿Quién va a detenerme?”.Trump y Putin están cortados con la misma tijera. Su estrategia es la siguiente: seguir presionando, seguir tomando las cosas, seguir mintiendo, seguir negando, sin importar lo inverosímil de sus negaciones… y no disculparse jamás. Porque cuando mientes a una escala industrial, abrumas al resto del mundo. La gente normal no se comporta de ese modo y el descaro absoluto la agota con el tiempo.La moraleja que el beduino trataba de enseñar a sus hijos consistía en que podía vivir sin ese pavo, pero no podía vivir con la impunidad que implicaba el robo de ese pavo porque cuando la gente continúa erosionando las normas sociales, secuestrando (los pavos o la verdad), eso, con el tiempo, se convierte en la norma.Esa erosión constante de las normas es lo que Trump le hace a Estados Unidos y Putin al mundo. Si los dejamos salirse con la suya, nuestros hijos no solo crecerán en un país diferente, sino en un mundo distinto.