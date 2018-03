Cesan a director de prepa por escándalo sexual

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El presunto encubrimiento de una relación sexual entre un intendente y una estudiante menor de edad le costó el puesto al director de la Escuela de Estudios de Nivel Medio Superior sede San Miguel.La joven de 16 años y el hombre aparentemente tenían un romance desde hace tiempo, aunque otras versiones apuntan a que ella fue obligada por el adulto.Alumnos de la preparatoria oficial dieron a conocer el caso después de darse cuenta de que el director Sergio Augusto Romero Servín presuntamente “maquilló” el acta en el que debieron quedar registrados los hechos.dijo una alumna.La asociación de alumnos de la escuela ubicada en el bulevar Hermanos Aldama acusó al director de mentir en actas administrativas para proteger a un trabajador de una posible demanda al mantener relaciones sexuales con una menor de edad en un salón de clases., dijo Esthela Aguilar, otra estudiante.La joven relacionada con el intendente es protegida por sus compañeros, dada su minoría de edad.dijeron.Por medio de una solicitud de acceso a la información la Universidad de Guanajuato aceptó que hay un proceso en contra de su ex trabajador, aunque no se dio más información para evitar obstaculizar la investigación.am buscó la versión oficial de la Universidad, pero no fue proporcionada.