“Se va a presentar amparos para que se detenga la entrega de contratos, están entregando contratos para comprometer al gobierno próximo, amarrarnos las manos. Que no tengamos recursos para no hacer nada y que estemos pagando por las pillerías que se están contratando actualmente”, expuso.



“Todo el sexenio nuestro va a ser para estar pagando deudas, es como un Fobaproa, yo no voy a aceptar eso, no soy títere de nadie. Prefiero que haya incertidumbre, no quiero la corrupción, no voy a ser cómplice de la corrupción”, indicó.



“Están apurados comprometiendo presupuesto. Queremos evitar que se siga comprometiendo el presupuesto del sexenio próximo, que se lleven todo, sino cómo vamos a impulsar el desarrollo”, aseveró.



“Se está analizando si procede el amparo para ir a un juzgado del poder judicial a presentar el amparo o es una instancia administrativa como la Secretaría de la Función Pública. Ni en el caso del aeropuerto ni en el caso de las entregas de las costas de Yucatán y Quintana Roo para la exploración petrolera”, aseveró.

y la explotación petrolera en las costas de Quintana Roo y Yucatán.Tras reunirse con el Consejo de la Comunicación, el tabasqueño dijo en entrevista a medios que no será títere ni cómplice de la entrega de contratos manchados por la corrupción, por lo que prefiere que haya incertidumbre en el tema. Adelantó que el gobierno firmará un contrato hoy, por ejemplo, en el que se indica que el aeropuerto quedará concluido hasta 2025.Detalló que el actual gobierno federal busca comprometer contratos de miles de millones de pesos a futuro, por ejemplo para fibra óptica y mantenimiento de carreteras.López Obrador explicó que el ingeniero Javier Jiménez Espriú analizará este caso con la ex ministra Olga Sánchez Cordero, ambos integrantes de su gabinete, “porque se va a proceder para presentar amparos para que no se siga entregando estos contratos a mediano y largo plazo, comprometiendo el presupuesto del gobierno federal”.