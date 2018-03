Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El fiscal especial Robert Mueller está estudiando los, que está bajo escrutinio después de que se conoció que usó la información de más de 50 millones de usuarios en Facebook para influir en la elección presidencial de 2016.Los investigadores de Mueller han interrogado a ex funcionarios de campaña sobre las operaciones de datos de la campaña de Trump, en particular sobre, de acuerdo con una persona con conocimiento directo de la investigación pero que no estaba autorizada a hablar del tema en público.Los investigadores también han cuestionado a algunas personas del equipo de datos de Trump, que incluyen a analistas en el Comité Nacional Republicano, sobre su relación con Cambridge Analytica, de acuerdo con dos exfuncionarios de campaña. El equipo de campaña de Trump le pagó a la firma casi 6 millones de dólares por su trabajo en 2016, de acuerdo con documentos oficiales.Las autoridades en Gran Bretaña y Estados UnidosMueller fue nombrado para investigarcon el fin de influir en las elecciones y si, en su caso, el presidente ha obstruido la labor de la justicia.Desde entonces, la campaña de Trump se ha distanciado de la empresa de datos, la cual ha sido financiada por donantes republicanos importantes, como Steve Bannon, otrora jefe de campaña y colaborador estrecho del presidente.Esta semana, el director general Cambridge Analytica, Alexander Nix, fue suspendido después de hacer comentarios a un reportero encubierto del canal 4 de la televisión británica sobre varios servicios deshonrosos que la empresa dio a sus clientes.Lewandowski lo dejó pasar en parte porque el equipo no estaba dispuesto a invertir tanto en una firma de análisis, de acuerdo con dos personas al tanto del tema.Cambridge Analytica se acercó entonces a los rivales republicanos de Trump, Ben Carson y Ted Cruz., esta vez con Paul Manafort, quien reemplazó a Lewandowski.