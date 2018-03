Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los expertos de Hard Candy Fitness revelaron cuáles son los ejercicios ideales para tonificar tu piel, reducir tallas y lucir un aspecto renovado en estas vacaciones.La celulitis es uno de los padecimientos más temidos, no sólo por mujeres, sino también por hombres, este problema puede atacar a todos sin importar sexo, raza ni edad.Cientos de productos prometen acabar con él casi milagrosamente y muchas personas caen en la tentación de probar con el sinfín de remedios caseros que circulan por internet, pero lo cierto es que sólo un estilo de vida más saludable,Este desagradable padecimiento se forma principalmente por deficiencias de la circulación y cambios hormonales, aunqueEs por eso la importancia de practicar ejercicio, pues así se activa la circulación sanguínea y te ayuda a metabolizar las células grasas, ofreciendo una solución definitiva para acabar con la celulitis, sin tener que recurrir a un costoso tratamiento o a una cirugía estética que podría poner en riesgo tu salud.Con agregar a tu día una simple rutina de ejercicio, como la que aquí te sugerimos, así como un plan de alimentación mucho más saludable,Añadir un poco de carga (el uso de pesas ligeras de 2 a 4 kg. es ideal) a todos estos ejercicios, te ayudará a tonificar además los músculos, de manera que poco a poco construyas un cuerpo hermoso por dentro y fuera.Te recomendamos hacer 3 series de cada uno y con eso verás que en poco tiempo le habrás dicho ¡adiós a la piel de naranja!Sólo debes seguir paso a paso esta sencilla, pero efectiva rutina:1. Realizar rotaciones laterales con las manos en la nuca durante 1 minuto sin interrupción, descansa 10 segundos y repite hasta completar tus 3 series.2. Luego haz abdominales medias o completas por 45 segundos, con 15 de descanso entre cada una.3. Realiza sentadillas sin peso, recordando que tenemos que abrir las piernas al ancho de los hombros. Cuando bajamos se tienen que echar los glúteos hacia atrás, sin olvidar que las rodillas no tienen que pasar la punta del pie. Hazlo 45 segundos por cada 15 de descanso.4. Recostados en el piso levantamos las 2 piernas, abrimos y cerramos cruzando las piernas una arriba de la otra, sin bajarlas, y contrayendo el abdomen en todo momento. 1 minuto por 10 segundos de descanso.5. Recuéstate de lado en el suelo, apoya el codo y antebrazo, levanta la pierna libre en dirección a la cabeza lo más cerca que se pueda, realizarlo 1 minuto seguido por 10 segundos de descanso, una pierna a la vez.6. Además, te aconsejamos caminar por lo menos 30 minutos diarios, esto ayudará a que las piernas se activen y se elimine un poco de grasa, en el gimnasio puedes apoyarte de la caminadora, la elíptica o la escalera infinita.Con el fin de darte la suficiente energía para realizar tus entrenamientos correctamente pero no retener líquidos, trata de comer carbohidratos complejos tales comoEl resto del tiempo, tus comidas deben consistir en verduras, proteínas magras y grasas saludables. Ten en cuenta que no se deben cortarEvita lo más que puedas harinas, azúcares y comidas rápidas, ya que las grasas saturadas pueden empeorar la situación.Recuerda que es muy importante hacer un calentamiento previo para evitar lesiones, así como estirar el cuerpo después de haber realizado tus ejercicios.