El ADN resuelve el misterio del 'alien de Atacama'https://t.co/ydc8l2vhgD — Tianjin Guangxin (@GuangxinTianjin) March 23, 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La genética también explica su extraordinaria forma.Esta edad ósea anormal, determinada por las características del esqueleto y no por su tamaño, la produjeron las mutaciones.En 2003, el iquiqueño Oscar Muñoz, aficionado a buscar objetos antiguos en los pueblos salitreros del interior del desierto de Atacama (Chile) encontró en las cercanías de la iglesia de La Noria, un pueblo abandonado hacía tiempo, una tela blanca enrollada y atada con una cinta violeta. Al desenlazarla,Parecía completamente formado y parcialmente momificado. Los primeros que vieron la criatura pensaron que era un feto o los restos de un niño prematuro. Otros opinaron que podía ser un primate no humano desconocido.La noticia llegó al español Ramón Navia-Osorio, un aficionado a los platillos volantes, que lo compró y se lo llevó a Barcelona. Desde entonces, se ha convertido en una celebridad entre los creyentes en los alienígenas. Ni siquiera un análisis preliminar de su ADN en 2013 mostrando que fuera lo que fuera, Ata era humano, desinfló la creencia de que venía de las estrellas. El año pasado, por ejemplo, fue una de las atracciones de un Ufology World Congress celebrado en Barcelona., zanja el investigador en genética de poblaciones y médica de la Universidad de Stanford (EE UU), Carlos Bustamante, que participó en la secuenciación y análisis de Ata., añade. Sin embargo, como ya vieron en 2013, el desarrollo óseo de la criatura no se correspondía con la de un feto., completa.Después de cinco años de profundo análisis genético, se publica ahora el genoma completo de Ata. Además de Bustamante, en su elaboración han participado algunos de los que participaron en informe preliminar de 2013, como el profesor también de Stanford (California), el inmunólogo Garry Nolan, o el radiólogo pediátrico del Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, Ralph Lachman, autor de un manual sobre enfermedades óseas pediátricas., explica Bustamante. De hecho, los investigadores identificaron mutaciones en siete genes diferentes, algunas desconocidas hasta ahora. Todos esos genes tienen un papel en el desarrollo de los huesos y carácter defectuoso explicaría la especie de enanismo extremo pero proporcionado o la ausencia de cuatro costillas en la caja torácica.En cuanto a de dónde viene,, comenta la experta en genética de poblaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coautora del estudio, María Ávila-Arcos., añade. De hecho, según su genoma, sus parientes más cercanos deberían ser chilotes chilenos.Los resultados de la investigación, publicados en la revista científica Genome Research, están desde hoy disponibles para la comunidad científica. Lo que, además de enterrar de una vez la superchería alienígena, muestra la potencia de la genética abierta. Como dice la primera autora del estudio, la bióloga de la Universidad de California en San Francisco, Sanchita Bhattacharya,En cuanto al destino de la pequeña criatura, los investigadores creen que, tras servir de esta manera a la ciencia, debería regresar a Atacama y