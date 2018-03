Abundan 'espacios irregulares' en Celaya

“Lo que nosotros hacemos es detectarlos para evitar la proliferación, ese es el principal fin. Y el segundo fin es regularizarlos cuando ya están, que es una necesidad, son parte de la ciudad. No quiere decir que no haya más, pero no están considerados para nosotros como asentamientos en regularización, porque tienen que cumplir con un grado de consolidación”, señaló el funcionario.





“Cuando a una gente se le hace más fácil venderlo a raya de cal, porque no tiene para hacer el desarrollo, lo vende más barato, y quien acaba pagando la diferencia de lo que se tuvo que urbanizar es el que lo adquirió, llegan los programas de apoyo y ellos mismos lo pagan. Ventas ilegales puede haber muchas, y tengo muchas que los hemos llevado a comparecer, pero todavía no son sujetos a regularizar. No estamos ayudando al que vendió sino al que tuvo necesidad de comprar ahí”, señaló el funcionario.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El titular de Desarrollo Urbano de Celaya, Gustavo Báez Vega, reconoció que abundan los espacios que viven en la irregularidad en dicho municipio.Además de Desarrollo Urbano, también se regularizan por la vía del Instituto Municipal de la Vivienda, área del Jurídico, Registro Agrario Nacional y de la misma federación.Vecinos de la colonia Progreso Solidaridad 2 llevan 13 años buscando lograr la certeza jurídica de sus tierras. Primero buscaron a lo que hoy es el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSU), después al Municipio para pedir apoyo.De acuerdo con la presidenta de la colonia, Alicia Méndez Morales, la situación no se ha destrabado con el ejidatario, lo cual les ha postergado mucho tiempo.“Nos cobran por liberar la tierra y estamos en eso. Ahorita estamos con Desarrollo Urbano, esperando el decreto, que supuestamente llegaba en febrero. Yo he estado al pie del cañon para que se agilice y me dicen que ya toda la papelería está con el Gobernador”, agregó.Para la dirigente, es de trascendencia que la colonia logre su regularización toda vez que los vecinos quieren evitar más trámites y pagos.