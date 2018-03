2018-03-23 16:37:18 | EL PAÍS | Manchester, Inglaterra

La selección de Jorge Sampaoli consiguió la victoria frente a los 'Azzurri'

La 'Albiceleste' aprobó su examen con los italianos. FOTO: Especial.



Despertó Argentina. Todavía inquieto porque no tiene ni el sistema, mucho menos el once para el inminente Mundial de Rusia, Jorge Sampaoli se dio un gustazo ante Italia. Una victoria con aliciente: Messi, lesionado, miró el partido desde la grada. Argentina se demostró algo hasta ayer impensado, puede ganar sin el 10. Ordenado en el fondo, atrevido en ataque, la Albiceleste confió en la seguridad de Otamendi, el fútbol de Banega y el desparpajo de Lanzini. Entre el volante del Sevilla y el mediapunta del West Ham construyeron un triunfo para ilusionar a la hinchada Argentina. Una victoria para la tranquilidad de Sampaoli.

Italia espera, Argentina desespera. La azzurra aguarda con paciencia a su nuevo técnico, la Albiceleste está con ansias por definir el grupo, sobre todo el estilo, en la víspera del Mundial. No tiene prisa la selección italiana en darle identidad a su nuevo proyecto. Con Di Biagio esperando sucesor en el banquillo, la azzurra se animó a dar un paso al frente, un equipo desacomplejado, casi sin rastro del que se quedó fuera de Rusia 2018 (en la planilla solo figuraron ocho jugadores de la convocatoria ante Suecia, cuando perdieron en la repesca). Dibujó un 4-3-3 Di Biagio. Atrevido, salió a presionar bien arriba a Argentina. Una estrategia difícil de superar para la inexperimentada zaga Albiceleste, muy aferrada al liderazgo de Otamendi, tan peligroso en el área del debutante Willy Caballero (es el jugador más longevo en estrenarse con Argentina, con 36 años y seis meses), como en la de Buffon. Pero Italia se quedó en una buena intención, sin más respuestas que el toque de Verratti.

No tenía una misión fácil Argentina. Todavía en busca de su identidad, Sampaoli aprovechó ante Italia para probar jugadores, aquellos con todavía no tienen seguro su visado rumbo a Rusia. Y toda espera es más dulce cuando Messi está en el once. Pero el 10 anda con pupas -tiene molestias en el aductor de la pierna izquierda- y no es cuestión de arriesgar. Al Barça le esperan un trajín importante en abril (ocho partidos, entre los que se encuentran los cuartos de final de la Champions ante la Roma y la final de la Copa frente al Sevilla) y Argentina quiere tenerlo a punto para el Mundial. En cualquier caso, Messi estuvo presente en el palco del Etihad Stadium, también en las gargantas de los hinchas ingleses. “Messi, Messi, Messi”, gritaban los seguidores en la casa del Manchester City.

Con Messi sentado, las miradas posaron sobre Higuaín, que volvió a la Albiceleste después de nueve meses. Pero sigue con la portería atragantada el 9 cada vez que se viste con la camiseta celeste y blanca. No pudo nunca con Buffon, ni siquiera cuando Di María lo dejó solo ante su compañero de equipo en la Juventus. Pero lo que no pudo resolver Higuaín, lo hizo Banega. El volante del Sevilla tiene el pasaje asegurado, pero necesita ganarse un lugar en el once. Ante Italia, empezó a presionar a Sampaoli, que de entrada lo dejó en el banquillo. Lanzini robó el cuero y se lo entregó a Banega. Sociedad con Lo Celso y buen remate cruzado para vencer al histórico Buffon. Estaba inquieto Lanzini, otro de los que andaban a prueba. Higuaín administró con paciencia un contraataque para que el volante del West Ham gritara el 2-0. Buenas noticias para Sampaoli, también para Messi que lo festejó con ganas desde la grada de Etihad.