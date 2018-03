"Ese partido nos dio aprendizaje, porque no lo podemos volver a vivir", agrega. "Se da muy pocas veces y a nadie le gustaría [vivirlo]. Estamos enfocados, sabiendo que tenemos una gran base y ahora lo que viene en los partidos amistosos. Se pueden hacer grandes cosas".





"Lo más importante fue superar la situación crítica, recrear el accidente, en busca de superarlo, y entenderlo", revela. "Ese fue el primer paso. Después de eso, teníamos que poner un plan B o de contingencia".





"Honestamente, creí que la responsabilidad fue mía y no pasará otra vez. Cuando estábamos abajo 0-3, porque nos pasó en la Copa Confederaciones contra Alemania, pusimos un plan de contingencia. A la defensiva entró Rafael [Márquez] para controlar, Raúl [jugó] de poste y Marco Fabián adelante. Ellos [los germanos] anotaron, pero fue al final, y podemos decir que aprendimos lo que teníamos que hacer y la siguiente vez. El mayor beneficio de esa catástrofe fue el aprendizaje que obtuvimos".

Jugó algunos minutos en aquella funesta noche sobre el campo del Levi’s Stadium, al que ha vuelto poco menos de dos años después.El moderno hogar de los 49ers de San Francisco, franquicia de la NFL, trae malos recuerdos a Raúl Jiménez. No podía ser de otra forma, si es uno de esos hombres que quedaron marcados por la goleada frente a Chile (0-7), en los cuartos de final de la Copa América Centenario, la peor derrota del Tri en juegos oficiales.El delantero del Benfica sabe que la reminiscencia es inevitable, por lo que no queda de otra más queOpinión compartida por Juan Carlos Osorio. En teoría, la Selección debió volver al lugar de la hecatombe para la final de la Copa Oro 2017, pero otro doloroso revés (0-1 frente a Jamaica, en semifinales) se lo impidió. Se trata de un escenario con oscuros recuerdos para el representativo nacional, aunque su técnico afirma que ya está cerrado.Aunque el dolor que provoca el estadio de los 49ers no se borre jamás.