Ana Bertha Melo González se despide del DIF

Tras casi tres años al frente del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, Ana Bertha Melo González dijo adiós a la institución para participar por un cargo de elección popular dentro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).A través de redes sociales la ex presidenta del DIF, Ana Bertha Melo González, enalteció el trabajo que por más de dos año realizó como presidente de la asociación del mismo, agradeció por la confianza que el patronato le brindó este tiempo.“Sumamente agradecida por esta gran oportunidad, la confianza y por todo el apoyo que se me dio, en presidir el Sistema Municipal DIF Guanajuato. Durante este tiempo me enfrenté a grandes retos que no fue fácil afrontar, no me di por vencida, siempre busqué la manera de solucionar cada uno de los desafíos. Todo fue sorprendente y lleno de aprendizaje. Conocí y conviví con las personas más nobles y vulnerables de Guanajuato quienes a pesar de sus carencias, limitaciones y condiciones siguen luchando, no se dan por vencidos.Soy el rostro de una lucha incansable, una lucha de muchos en búsqueda de la igualdad social y justicia, para construir un Guanajuato solidario y humano, un Guanajuato lleno de oportunidades. Quiero resaltar que todos los que formamos esta sociedad tenemos la responsabilidad y la obligación de ver por los demás, de no ser indiferentes ante las desgracias. Debemos de luchar juntos, de ayudarnos unos a otros y solo así podemos construir un mundo mejor.” resaltó Ana Bertha Melo, a través de su cuenta de Facebook.Durante una Sesión Extraordinaria de Patronato del Sistema DIF Municipal agradeció por el apoyo incondicional recibido por cada uno de los integrantes del mencionado patronato.La ex presidenta del DIF Municipal también agradeció la participación de todas las personas, Voluntariado del DIF Municipal Guanajuato, Direcciones Generales, Asociaciones Civiles y miembros del Ayuntamiento que se sumaron a este proyecto.