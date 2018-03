PRI presenta a Ruth Esperanza Lugo como su candidata a la alcaldía

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Comité Directivo Estatal del PRI presentó a la “Amiga” Ruth Esperanza Lugo Martínez como su candidata a la alcaldía por el municipio de Guanajuato, evento donde se ausentaron militantes, ex precandidatas a la alcaldía y ex alcaldes.Quienes asistieron a las instalaciones del Comité Estatal fueron el candidato a la gubernatura Gerardo Sánchez García; el dirigente estatal Santiago García López, así como Montserrat Vázquez Acevedo, quien fue presentada como la candidata a la alcaldía por el municipio de Celaya por este partido.Santiago García apuntó que dentro del marco normativo del PRI, se llevaron a cabo los procedimientos institucionales para proponer al Comité Ejecutivo Nacional las alternativas más viables para poder ganar los municipios del estado, entre ellos Celaya y Guanajuato capital.apuntó.El dirigente estatal resaltó que el perfil de Montserrat Vázquez, ha sido respaldado por estudios de mercado y avalado por la militancia en Celaya.Mientras que en la ciudad de Guanajuato se llevaron a cabo los consensos necesarios con todas y todos los priístas de Guanajuato capital, para tener el perfil ciudadano de Ruth Esperanza Lugo Martínez.comentó Santiago García.Extraoficialmente se informó que el Comité Estatal sostuvo una reunión con ex candidatas a la alcaldía, quienes fueron invitadas a la presentación de Ruth Lugo, pero ninguna se presentó.