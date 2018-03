Regidora desconocía que su certificado no tenía validez

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La regidora Rubí Suárez Araujo, aseguró que desconocía que su certificado de estudios de preparatoria, no tenía validez de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), además reconoció que no ha estudiado en la Universidad de Guanajuato (UG) ni en laUniversidad De La Salle como presume en su cuenta de facebook.puntualizó.Sin embargo la Secretaría de Educación de Guanajuato confirmó que el Centro Universitario UNI.CEPSA no tiene validez.Pese a ello la regidora insistió que su certificado de educación es válido y que no ha incurrido en la falsificación de los mismos, argumentó que el Instituto Universitario del Centro de México, donde actualmente cursa sus estudios universitarios, aceptó la documentación presentada, aunque procederá legalmente en el supuesto de que la escuela haya falseado la acreditación de sus documentos.