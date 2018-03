Ex panista será coordinador de Morena en el Congreso de Hidalgo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Jorge Miguel García, ex diputado de Acción Nacional (PAN), será el coordinador del grupo legislativo de Morena en el Congreso local.En entrevista, agregó que también se buscará la reasignación de comisiones a más tardar el próximo martes.“Así es, yo me quedaré como coordinador. Primero debemos de tener el dictamen de la junta que apruebe la creación de este grupo legislativo, posteriormente se verá la reasignación de las comisiones legislativas para continuar con el trabajo”, dijo.También dijo que no les interesa mantener la comisión de Hacienda que presidía Canek Vázquez, quien también se sumó a Morena y no negó la posibilidad de recibir a más diputados en ese grupo que ahora es la segunda fuerza legislativa en la entidad, después del PRI.“Habrá sorpresas, pudiera ser que se sumen más diputados, recuerden que el apocalipsis comienza. Yo creo que pudiera darse una desbandada en poco a tiempo”, concluyó.