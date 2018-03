Construcción de calle para Munsa continuará con trazo original

Los trabajos para la construcción de la calle San Pedro continuarán con el trazo original, el cual pasa sobre una tercera parte del terreno del centro de salud de Tlaxcoapan, ya que para usar el terreno que donó Ángel Cruz se requiere de un trámite burocrático con Pemex que tomaría tiempo, señaló Rodrigo León Cerón, director de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.



En entrevista, el funcionario, quien funge como enlace institucional entre los pobladores que buscan cambiar el trazo de la calle y el gobierno del estado, informó que el próximo martes se iniciarán estudios y análisis para las proyecciones y levantamientos del nuevo camino para determinar su viabilidad, los cuales tardarán entre ocho y diez días en concluirse.





Al cuestionarle sobre la suspensión de los trabajos en el otro terreno, señaló que se terminará la actividad está semana y probablemente se haga una pausa, pero enfatizó que no se pueden suspender totalmente porque, en el peor escenario, no se pueden quedar sin camino en caso de que no se autorice usar el terreno donado por el ciudadano Ángel Cruz.



En ese sentido, dijo que lo más probable es que se hagan ambos caminos, el que pasa por el Centro de Salud para darle agilidad a la apertura de la empresa harinera, Munsa, y el otro para usar el terreno que ya se donó.



Sin embargo, enfatizó en que en el segundo caso será un proceso largo, ya que se tiene que pedir permiso a Petróleos Mexicanos (Pemex) porque por esa zona pasan sus ductos, además, se tiene que pedir permiso en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por el paso de derecho de vía y se tendrá que hacer cambio de postes, que es algo que no se había contemplado.





Previamente, ciudadanos de la cabecera cerraron las puertas de la presidencia municipal de manera simbólica para exigir que la síndico realice la escrituración del terreno; sin embargo, la edil no se encontró en el inmueble y se acordó una reunión para el próximo lunes.



Los inconformes cercaron la presidencia poco después de las 11:30 de la mañana y estuvieron ahí hasta alrededor de las 13:00 horas. Su estancia fue pacífica y aunque permanecieron en la puerta, permitieron el acceso y salida de los ciudadanos que acudieron a realizar trámites.



Trascendió que el padrastro del presidente municipal, Jovani Miguel León Cruz, acudió al lugar a intentar entrar al inmueble de manera violenta, situación que no le fue permitida por los presentes y optó por retirarse del lugar.