Tiroteo en la Miguel Hidalgo deja un muerto y una lesionada

Un tiroteo sobre laEl ataque ocurrió ayer alrededor de las 10:30 de la noche a dos cuadras de laLos sicario escaparon en una. Presumen que"Iban cuatro, los que iban del lado izquierdo iban disparando por toda la calle. El copiloto iba riéndose y traía una playera blanca y gorra negra", platicó una pareja, testigos presenciales del ataque.Según testigos, un grupo de al menos seis jóvenes platicaban y tomaban cerveza, en el cruce de lasde laMientras convivía, cuatro hombres en unatomaron la, luego lay al llegar al cruce con labajaron los vidrios de las ventanillas y abrieron fuego sobre el grupo de jóvenes.Casi todos alcanzaron a refugiarse en un un domicilio, solo uno de ellos buscó esconderse en un poste, pero no lo logró y murió al recibir balazos en todo el cuerpo.Los tripulantes de la camioneta siguieron disparando por la calle Cuautla, cruzaron la calle Leonardo Bravo y antes de llegar a la calle Montes de las Cruces hieron a una mujer que se asomaba por el ventanal de la segunda planta de una casa.Ella fue trasladada estable en un vehículo particular al Hospital General. Los sicario huyeron rumbo a la avenida Casimiro Liceaga.Al lugaron llegaron al rededor, pero les costó ingresar a la zona tras ser agredidos a pedradas por jóvenes de la colonia, culpándolos por la falta de seguridad y porque argumentaron que durante el ataque, por la calle Montes de las Cruces pasaba una patrulla con dos elementos producto de los supuestos rondines de vigilancia.La colonia fue blindada porPor toda la calle quedaron regados casquillos percutidos y un taquero sobrevivió al ataque, así como los clientes.de lalevantaron evidencias y concluyeron por la madrugada de hoy con el trasladado del cadáver del joven, aún no identificado, al